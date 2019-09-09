وزيرة الصحة: موجة الحر الصيفية وراء وفاة 1500 شخص في فرنسا

أكدت وزيرة الصحة الفرنسية، آنياس بيزون، أمس الأحد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن موجات الحر التي شهدتها فرنسا خلال شهري يونيو ويوليو تجاوز المعدل العادي خلال مثل تلك الفترة في البلاد بنحو 1500 حالة على الرغم من أن هذا العدد كان أقل بكثير من عدد حالات الوفاة التي حدثت في صيف 2003.

وتظهر بيانات وزارة الصحة أن 1465 شخصا أكثر من المعدل العادي توفوا خلال موجات الحر في يونيو ويوليو بزيادة 9.1% عن متوسط عدد الوفيات خلال مثل تلك الفترة، وفق وكالة «رويترز».

وقالت بيزون لمحطتي «فرانس انفو» و«فرانس انتر» إن «موجة الحر في 2003 استمرت 20 يوما. وواجهنا 18 يوما في موجتين وتمكنا من خفض عدد الوفيات بواقع 10% بفضل الإجراءات الوقائية».

وسجلت أعلى درجة حرارة في فرنسا هذا الصيف 46 درجة مئوية في 28 يونيو بجنوب فرنسا.