قتيلان و60 مصابا في إعصار عنيف يضرب طوكيو

أضرار خلفها الإعصار في طوكيو (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشرطة اليابانية أن إعصارا عنيفا تُرافقه رياح عاتية ضرب منطقة طوكيو، صباح اليوم الإثنين، وأودى بحياة شخصين، فيما عمت الفوضى حركة النقل في البلاد بعد إلغاء كثير من رحلات القطارات والطائرات.

ودخل الإعصار «فاكساي» تُرافقه رياح تصل سرعتها إلى 207 كلم/ساعة، البرّ الياباني من ساحل شيبا شرق العاصمة قبيل فجر الإثنين بعدما عبَرَ خليج طوكيو. وتأتي اضطرابات حركة النقل قبل أقل من أسبوعين على بطولة العالم للركبي، وتسببت في إرجاء وصول الفريق الأسترالي - مما يمثل تحديات أمام منظمي البطولة، وفق وكالة «فرانس برس».

قتيلان

وأكدت الشرطة مقتل امرأة في الخمسينات عثر عليها جثة هامدة في طوكيو. وأظهرت مشاهد كاميرات المراقبة أن الرياح القوية دفعت المرأة في أحد الشوارع لتصطدم بجدار، وفق ناطق باسم الشرطة، كما أعلن أن رجلا في الـ87 من العمر وجد ميتا صباح الإثنين تحت شجرة في غرب منطقة شيبا.

وأصيب أكثر من 60 شخصا بجروح في العاصفة، وفق وكالة كيودو للأنباء، بينهم امرأة أصيبت بجروح خطيرة بعد سقوط أعمدة في ملعب غولف أوقعتها الرياح العاتية وصدمتها بمنزل. وصدرت تعليمات غير ملزمة لإخلاء بعض المناطق لقرابة 340 ألف شخص. وقالت السلطات إن أكثر من 2000 شخص لجأوا إلى مراكز إيواء.

انقطاع التيار الكهربائي

تسببت الرياح القوية في سقوط أشجار وأعمدة كهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 910 آلاف شخص في منطقة طوكيو صباح الإثنين، بحسب شبكة إن إتش. كي. كما أصيبت 10 منازل على الأقل بأضرار في شيزووكا، فيما انقلبت سيارات، بحسب وسائل إعلام محلية.

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وفي أماكن أخرى انتزعت الرياح سقالات البناء وأغطية الحماية التي تمنع تطاير قطع من ورشات البناء في الشوارع. فيما كان الدمار قليلا نسبيا مقارنة بسرعة الرياح، إلا أنه كان كافيا لإشاعة الفوضى في العاصمة المعروفة بالازدحامات الصباحية.

ازدحام كبير بعدد من المحطات

وتوقفت غالبية رحلات قطار شرق اليابان الذي يعبر فوق الأرض، في الساعات الأولى لتحركه فيما تم التأكد من سلامة السكك وعدم سقوط أشجار ومخلفات عليها. وتسببت العاصفة أيضا في إرجاء أو توقف رحلات للمترو، مما أدى إلى ازدحامات كبيرة في بعض المحطات في المدينة التي يسكنها 36 مليون نسمة. وتوقفت رحلات القطارات من وإلى مطار ناريتا الدولي، وكانت الحافلات وسيارات الأجرة هي الخيارات الوحيدة أمام المسافرين والواصلين.

إلغاء 138 رحلة داخلية

تم إلغاء 138 رحلة داخلية على الأقل بسبب العاصفة التي أرجأت وصول فريق الركبي الأسترالي المرتقب في طوكيو اليوم الإثنين، قبيل البطولة التي تنطلق في 20 سبتمبر. ووصل الفريق الفرنسي قبل أن تضرب العاصفة وباشر استعداداته في مخيم التدريب قرب جبل فوجي. وقالت وكالة الأرصاد إن خطر وقوع انزلاقات أتربة لا يزال قائما في شيبا وكذلك في منطقة فوكوشيما الواقعة شمالا، رغم ابتعاد العاصفة عن الأرض.