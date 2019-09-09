الحزب الحاكم يفقد ثلث مقاعده بالانتخابات المحلية في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 12:04 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدلي بصوته في موسكو، 08 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

تلقى الحزب الحاكم في روسيا خسائر كبيرة في انتخابات مجلس مدينة موسكو التي جرت أمس الأحد، وخسر فيها أكثر من ثلث مقاعده، حسب نتائج موقتة نشرتها وكالات الأنباء الروسية.

وأفادت نتائج فرز كل الأصوات تقريبا بأن المرشحين المدعومين من السلطة خسروا في عشرين على الأقل من مناطق العاصمة البالغ عددها 45، بعد صيف طغت فيه تظاهرات عديدة للمعارضة. وكان الموالون للسلطة يشغلون 38 مقعدا في برلمان العاصمة، وفق وكالة «فرانس برس».

والمرشحون الشيوعيون هم أكبر الرابحين في هذه الانتخابات، فقد فازوا بـ13 مقعدا مقابل خمسة من قبل. أما حزب «يابلوكو» الليبرالي فسيشغل ثلاثة مقاعد مع فوز مرشحة مستقلة تلقى دعمه.

خسائر كبيرة للمرشحين الموالين للكرملين في انتخابات موسكو

أما حزب «روسيا العادلة» الذي يعد من المعارضة التي يسمح بها الكرملين، فقد دخل برلمان موسكو بثلاثة نواب. وذكرت وكالة الأنباء «انترفاكس» أن تسعة نواب سابقين من حزب «روسيا الموحدة» الحاكم لم يتم انتخابهم من جديد، بينهم رئيس فرع الحزب في موسكو اندري ميتيلسكي الذي انتخب للمرة الأولى في 2001.

وبلغت نسبة المشاركة 21,77%، بزيادة طفيفة على الانتخابات المحلية السابقة التي جرت في 2014.

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