الوكالة الدولية تؤكد اتخاذ إيران خطوة جديدة في خفض التزاماتها بالاتفاق النووي

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة في خفض إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.

وقال ناطق باسم الوكالة في بيان إنه في يوم السبت قامت ايران «بتركيب أو هي على وشك تركيب» 22 جهازا للطرد المركزي من نوع «اي- ار 4» في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع «اي ار-5» و30 جهازا آخر من نوع «اي ار-6» وثلاثة نماذج من «اي ار-6» بحسب عمليات «التحقق» التي قامت بها الوكالة في المكان، وفق وكالة «فرانس برس».