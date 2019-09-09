الوكالة الدولية تؤكد اتخاذ إيران خطوة جديدة في خفض التزاماتها بالاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 11:45 صباحا

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة في خفض إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.

وقال ناطق باسم الوكالة في بيان إنه في يوم السبت قامت ايران «بتركيب أو هي على وشك تركيب» 22 جهازا للطرد المركزي من نوع «اي- ار 4» في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع «اي ار-5» و30 جهازا آخر من نوع «اي ار-6» وثلاثة نماذج من «اي ار-6» بحسب عمليات «التحقق» التي قامت بها الوكالة في المكان، وفق وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفزاني: لابد من معايير لاختيار ضيوف القنوات الفضائية
رياضة محلية
تعرف على عيوب «فيراري» الكهربائية
سيارات
ضبط نجلة ضابط في الجيش بتهمة التعاون مع تنظيم داعش في سرت
ليبيا
محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية
ليبيا
جريدة «الوسط»: إجماع دولي على الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا
ليبيا
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
الحكومة الموقتة تعتمد قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
ترتيب طرابلس بلائحة أفضل وأسوأ مدن العالم
منوعات
«عذبه حتى الموت».. كشف ملابسات قضية قتل طفل على يد أبيه في المرج
ليبيا
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شوربة البطاطا بالجبن