وزيرا الجيوش والخارجية الفرنسيان في موسكو لإرساء قاعدة «ثقة»

وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الدفاع في باريس، 7 اسبتمبر 2019. (أ ف ب)

سيحاول وزيرا الجيوش والخارجية الفرنسيان إرساء قاعدة «ثقة» مع روسيا الإثنين في موسكو بما في ذلك حول النزاع الأوكراني، كما قال الاحد وزير الخارجية الفرنسي.

وقال جان ايف لودريان في برنامج سياسي إذاعي إن الرئيس إيمانويل ماكرون يرغب في «الانتقال من انعدام ثقة شبه تام إلى إرساء عناصر ثقة. هذا ما سنحاول القيام به مع وزيرة الجيوش فلورانس بارلي في موسكو غدا»، بحسب «فرانس برس».

وسيلتقي الوزيران نظيريهما في إطار حوار حكومي لأول مرة منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014. وقال لودريان ردا على سؤال حول القلق من آثار مثل هذه المبادرة لدى شركاء فرنسا كالولايات المتحدة ودول اوروبا الشرقية «نعلم أن الطريق طويل. سنذهب إلى روسيا بدون سذاجة».

وحذر وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر خلال زيارة السبت لباريس من «تأثير روسيا السلبي على القارة» الأوروبية «لإضعاف حلف شمال الأطلسي». وقال لودريان «نعرف خلافاتنا مع روسيا لكن ربما يمكننا التوصل إلى اتفاقات حول مكافحة الإرهاب والتعاون الفضائي وترسيخ العلاقة الاقتصادية وتعزيز علاقات المجتمع المدني لدى البلدين وبحث الأزمات معًا».

وقال إنه في أوكرانيا «أعتقد أن هناك فرصة، باب مفتوح لإحراز تقدم لتسوية النزاع» بعد تبادل 70 أسيرا السبت بين أوكرانيا وروسيا، مع تأكيده أنه من غير الوارد حاليا رفع العقوبات عن موسكو. وتابع «إن عملية مينسك يجب أن تحرز تقدما باتجاه استقرار أوكرانيا وتدريجيا يمكن مراجعة العقوبات لكن حاليا لم نصل إلى هذه المرحلة».

ونهاية الشهر الماضي، دعا ماكرون إلى «مراجعة العلاقة مع روسيا»، معتبرًا أن «دفعها بعيدا من أوروبا خطأ كبير».