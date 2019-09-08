الحكومة السودانية الانتقالية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس السيادة

أدت الحكومة الانتقالية في السودان، مساء اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام مجلس السيادة، تمهيدًا لعقد أول اجتماعاتها برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأدى الوزراء في الحكومة السودانية الانتقالية مساء اليوم الأحد اليمين الدستورية أمام مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، على أن تعقد أول اجتماع لها بعد ذلك.

وتعد حكومة حمدوك الحكومة الأولى بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، ومن المقرر أن تحكم السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات، تم التوصل إليه الشهر الماضي، بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وكان رئيس الوزراء السوداني، أعلن الخميس الماضي تشكيل أول حكومة منذ عزل عمر البشير، الذي حكم السودان على مدى 30 عاما، في أبريل الماضي.