البابا من مدغشقر: السباق لجمع الثروات يفاقم الأنانية واللجوء إلى سبل لا أخلاقية

البابا فرنسيس يقيم قداسا، 8 سبتمبر 2019 في انتاناناريفو بمدغشقر (فرانس برس)

أتى مئات الآلاف من سكان مدغشقر من كل أنحاء البلاد، اليوم الأحد، إلى العاصمة أنتاناناريفو؛ للمشاركة في القداس الذي يقيمه البابا فرنسيس بعد انتقاده بشدة «ثقافة الامتيازات»، وتوقعت الكنيسة الكاثوليكية المحلية، حضور 800 ألف شخص في موقع «سومندراكيزاي».

وقال ناطق باسم الفاتيكان: «إن مليون مؤمن شاركوا في الحدث»، على قطعة الأرض الضخمة في أقصى العاصمة انتظروا البابا جالسين على مقاعد بلاستيكية يحاولون الاحتماء قدر المستطاع من الغبار الأحمر الذي ترفعه الرياح ويدخل العيون والأنوف، وفق وكالة «فرانس برس».

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حيا الحضور البابا بحماسة وهم يعتمرون قبعات صفراء وبيضاء تحمل صورته، وهو يصل إلى الموقع في سيارة صنعت في مدغشقر. وفي الصف الأول أمام المنصة، جلست الشخصيات البارزة على مقاعد مريحة. ووجه البابا عظته أساسًا إليهم هم الأغنياء في بلد يعيش فيه تسعة أعشار سكانه الـ25 مليونًا بأقل من دولارين في اليوم، وقال: «يجب ألا نتلاعب بالإنجيل» بل «أن نبني التاريخ على الأخوة والتضامن مع احترام الأرض وهباتها من أي شكل من أشكال الاستغلال».

ثقافة الاستبعاد

انتقد البابا «بعض الممارسات التي تفضي إلى ثقافة الامتيازات والاستبعاد» منتقدا كل الذين يعتقدون أن «القرابة باتت المفتاح الأساسي لكل ما هو جيد وعادل»، وأمام الحشود قال البابا إن الثراء لا يسمح بالضرورة بالاقتراب من الله، ودان «السباق لجمع الثروات» الذي بات «خانقا ومتعبا» و«يفاقم الأنانية واللجوء إلى سبل لا أخلاقية».

وقالت سوا كلارا (21 عامًا): «أوافق البابا الرأي على جميع أبناء الله أن يكونوا متساوين». أما ماتيلد فيرو (39 عامًا) الأم لولدين فقالت: «تحدث البابا عن الفساد في هذا البلد. يجب أن يكون الفرد مدعومًا في كل مكان للنجاح في الحياة. شهاداتكم غير كافية للنجاح».

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وامتلأت العاصمة، منذ الفجر، بالمؤمنين الذين سلكوا الطرقات لحضور القداس. ووصل الحجاج من كل أرجاء البلاد في الأيام الأخيرة إلى أنتاناناريفو وأقاموا تحت خيام نصبت في باحات الكنائس والمدارس، وانطلاقًا من كنيسة أندرافوهانغي سار خمسة آلاف مؤمن لساعتين في طقس بارد.

متحدون على الطريق

وقال رئيس اللجنة الرعوية للكنيسة، جان إيف رافاجنهاري، لأتباعه: «نبقى متحدين على الطريق!»، وأضاف: «الطريق خطير جدًّا ينتشر عليه اللصوص والمجرمون الذين ينتظرون الناس لسلبهم ممتلكاتهم»، وعلى الطريق لم يخفِ رادو نيانا (29 عامًا) «حماسته لرؤية البابا» قائلاً: إنه يتوقع «رسالة قوية موجهة إلى القادة السياسيين لمكافحة الفساد والمحسوبيات».

رئيس يكافح الفقر

كتب الرئيس أندريه راجولينا على حسابه على «تويتر»: «كمسيحي ورئيس دولة أناضل دون هوداة لمكافحة الفساد والفقر والمشاكل التي تواجهها مدغشقر». وأضاف: «مع الحكومة نعمل أولًا من أجل الفقراء». وخلال لقاء مع السلطات السياسية والمدنية في البلاد، أمس السبت، دعا البابا إلى التصدي «للفساد والمضاربة ما يزيد الفوارق الاجتماعية» مشيرًا إلى «الفقر الكبير اللاإنساني أحيانًا» الذي يعانيه سكان الجزيرة. ومنذ وصوله إلى البلاد تترقب حشود فقيرة وحماسية مرور سيارة البابا في كل تنقلاته على طول الطرقات الرديئة قرب حقول الأرز.

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ويصل البابا إلى مدينة أكاماسوا، بعد ظهر الأحد، التي أسسها الأرجنتيني بيدرو وساعد آلاف الأشخاص للخروج من البؤس من خلال إقامة مدينة من 25 ألف نسمة في موقع مكب سابق للنفايات. والأب بيدرو (71 عامًا) الشخصية الرئيسية للكنيسة الكاثوليكية في مدغشقر.