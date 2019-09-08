الحكومة البريطانية تتعرض لضربة قوية.. وجونسون متمسك بموقفه

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة مزرعة في إسكتلندا، 6 سبتمبر 2019، (أ ف ب)

تمسك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمواقفه على الرغم من إعلان وزيرة العمل والمتقاعدين، آمبر رود، مساء أمس السبت استقالتها من الحكومة الغارقة في أزمة سياسية.

وأعلنت رود في بيان «لا يمكنني أن أبقى بينما يتم استبعاد محافظين جيّدين ومخلصين ومعتدلين»، في إشارة منها إلى قرار جونسون إقالة 21 نائبا متمردا من الحزب المحافظ صوتوا هذا الأسبوع مع المعارضة لصالح مشروع قانون إرجاء «بريكست» في مجلس العموم الثلاثاء الماضين وفق وكالة «فرانس برس» .

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واستقالت رود (56 عاما) من الحكومة التي كانت تعتبر من دعاماتها، وأيضا من حزب المحافظين منتقدة استراتيجية جونسون في رسالة نشرتها عبر «تويتر». ورأت الوزيرة المستقيلة التي كانت صوتت للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 أن «الهدف الأساسي» للحكومة لم يعد التوصل لاتفاق خروج مع الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن «الحكومة تخصص الكثير من الطاقة للاستعداد لـ(سيناريو) الخروج دون اتفاق، ولم أر الكثافة ذاتها في مباحثاتنا مع الاتحاد الأوروبي».

وزير عمل جديد

وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أن النائبة تيريز كوفي عينت في منصب وزير العمل والتقاعد. وتشكل هذه الاستقالة ضربة قوية أخرى لرئيس الحكومة الذي لم يعد يملك أغلبية في البرلمان الذي عطل استراتيجيته بشأن «بريكست».

تأجيل بريكست

تبنى النواب ثم أعضاء مجلس اللوردات هذا الأسبوع مشروع قانون يجبره على تأجيل موعد «بريكست»، المقرر في 31 أكتوبر، لثلاثة أشهر إذا لم يتوصل إلى اتفاق طلاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 أكتوبر، أي غداة القمة الأوروبية المقبلة. ويحتاج مشروع القانون لموافقة الملكة إليزابيث الثانية الإثنين ليصبح قانونا نافذا. لكن يبدو أن جونسون لم يتزحزح قيد أنملة عن مواقفه ويرفض بحزم تمديد بقاء بريطانيا في الاتحاد. وكتب في جريدة «صنداي اكسبريس» اليوم الأحد «أرفض قبول هذا التأجيل غير المفيد من (زعيم المعارضة العمالية جيريمي) كوربن».

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وصرح وزير الخارجية دومينيك راب لقناة «سكاي نيوز» اليوم الأحد بأن «الأسبوع كان صعبا لكن في الواقع رئيس الوزراء متمسك بما قاله». ويحتاج تأجيل جديد لبريكست الذي كان في الأصل مقررا في 29 مارس 2019 وأجل مرتين إلى موافقة بالإجماع من باقي دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

مقترح جديد

في تصريح إلى جريدتي «ميل اون صنداي» و«صنداي اكسبرس» اتهم جونسون «مجموعة النواب بقيادة جيريمي كوربن» زعيم حزب العمال أبرز أحزاب المعارضة، بالسعي إلى «تعطيل بريكست» و«إجبار البلاد على القبول بمزيد من التسويف والتأخير». وينوي جونسون أن يمنح المعارضة الإثنين «فرصة أخيرة» للتصويت لانتخابات مبكرة لكن إذا فشل في تمرير مقترحه، فإن الحكومة «ستستمر ببساطة».

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وبحسب «صنداي تايمز» فإن جونسون مستعد لنقل المعركة إلى المحكمة العليا لتحدد ما إذا كان بإمكانه أن يتجاهل القانون الذي يفرض عليه تأجيل «بريكست». وقال مصدر في مقر رئاسة الحكومة البريطانيو للجريدة «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 18 أكتوبر، فسنجرب التأجيل»، بينما ذكر مصدر آخر للجريدة أن جونسون مستعد لتجاوز كل عقبة في طريقة «بلا هوادة».

مهلة إضافية

وأكد راب اليوم الأحد «بالتأكيد لن يتجاوز القانون». وأضاف «ما سنفعله مع هذا القانون هو التحقق بدقة مما يطلبه أو لا يطلبه». فيما قال وزير المال ساجد جاويد لـ«بي بي سي» إن رئيس الوزراء لا ينوي «قطعا» طلب مهلة إضافية خلال المجلس الأوروبي في 17 و18 أكتوبر.

كانت الحكومة حاولت هذا الأسبوع أن تمرر في البرلمان مقترحها تنظيم انتخابات مبكرة، لكن البرلمان رفض. ولا يبدو أن المحاولة الثانية الإثنين سيكون مصيرها مغايرا. وقالت القيادية في حزب الخضر، سيان بيري، السبت لـ«بي بي سي» أن إحزاب المعارضة «موحدة تماما» في رفضها تبني اقتراح تنظيم انتخابات مبكرة حتى استبعاد مخاطر بريكست دون اتفاق مع بروكسل.

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وتجري المعارضة استشارات بشأن عواقب تجاوز جونسون لهذا الرفض. وبحسب محامين من الدرجة الأولى فإن جونسون سيعرض نفسه لسلسة من العقوبات. وقال فيليب ساندس أحد هؤلاء المحامين إن جونسون ربما يجد نفسه في السجن إذا لم يحترم إرادة البرلمان. وأكد «سيرضخ (للقانون) أو يستقبل».

فيما صرحت جو سوينسون رئيسة حزب الديمقراطيين الأحرار «في وقت تتفكك فيه الحكومة، باتت ضرورة وقف بريكست واضحة تماما. يجب أن ننظم تصويتا شعبيا مع خيار البقاء» في الاتحاد الأوروبي.