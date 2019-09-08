خمسة قتلى وثلاثة مصابين في إعصار يضرب كوريا الشمالية

ضرب إعصار كوريا الشمالية؛ ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأحد.
وأضافت الوكالة أن الإعصار أدى أيضًا لإلحاق أضرار بما يفوق 100 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وفق وكالة «رويترز».
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