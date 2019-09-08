مسئول إيراني: الاتحاد الأوروبي أخفق في الالتزام بالاتفاق النووي

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم الأحد، إن الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015 أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجبه.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان طهران عن أحدث خطوة لتقليص التزامها بالاتفاق النووي. وأضاف صالحي بعد اجتماع مع كورنيل فيروتا القائم بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران «أخفقت الأطراف الأوروبية للأسف في الوفاء بالتزاماتها... الاتفاق ليس طريقا من اتجاه واحد وإيران ستتصرف بناء على هذا مثلما فعلنا حتى الآن بتقليص التزاماتنا تدريجيا»، وفق وكالة «رويترز».

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وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن فيروتا يزور طهران لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين إيرانيين بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف.