ما العلاقة بين الـ«بنتاغون» ومطار قرب منتجع ترامب في اسكتلندا؟

الرئيس دونالد ترامب (أرشيفية: الإنترنت)

تصعِّد لجنة ذات نفوذ في مجلس النواب الأميركي، الضغط على وزارة الدفاع الـ«بنتاغون» من أجل تقديم وثائق تتعلق بمطار يقع قرب ملعب جولف يملكه الرئيس دونالد ترامب في اسكتلندا وحقق مكاسب مالية من مشتريات عسكرية أميركية منذ دخول ترامب البيت الأبيض.

لجنة الإشراف والإصلاح التي يقودها الديمقراطيون تسعى إلى معلومات عن صلات وزارة الدفاع بمنتجع ترامب للجولف في تيرنبيري، ومطار غلاسجو بريستويك القريب الذي يُنظر إليه على أنه جزء لا يتجزأ من النجاح المالي لمنتجع الجولف، حسبما أفاد خطاب لرئيس اللجنة إليجاه كامينغز، والنائب جيمي راسكين إلى الـ«بنتاغون» في يونيو الماضي، وفق وكالة «رويترز» .

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ويتحرى النواب مجالين اثنين على الأقل، أحدهما يتألف من 629 طلبية مشتريات دفاعية منفصلة لوقود في بريستويك بلغ مجملها 11 مليون دولار منذ أكتوبر العام 2017. والآخر يتعلق بتقارير صحفية قالت إن المطار عرض غرفًا بأسعار مخفضة لركاب وأفراد أطقم معينين ومباريات جولف مجانية في تيرنبيري لعسكريين أميركيين وأفراد أطقم طيران مدنية. ولم يصدر تعليق فوري عن الـ«بنتاغون» .

شكوك حول ترامب

وقال كامينغز وراسكين في الخطاب، الذي ألقت «رويترز» نظرة عليه «في ضوء استمرار حصة الرئيس المالية في ملاعبه للجولف باسكتلندا، تثير هذه التقارير شكوكًا في احتمال تلقي الرئيس مكاسب حكومية أميركية أو أجنبية في انتهاك للدستور الأميركي، كما تثير مخاوف أخرى جسيمة بوجود تضارب مصالح».

تعاون الـ«بنتاغون» ضعيف

ويحظر الدستور على مسؤولي الحكومة، بما في ذلك الرئيس، الحصول على مزايا مالية تُعرف باسم مكاسب من حكومات أجنبية أو محلية دون موافقة الكونغرس. واشتكى ديمقراطيون من أن تعاون الـ«بنتاغون» في تحقيقهم ضعيف، قائلين إن الوزارة لم تقدم وثيقة واحدة في التحقيق. وقال معاون كبير للجنة من الديمقراطيين لـ«رويترز» في بيان أمس السبت «ستضطر اللجنة لبحث الخطوات البديلة ما لم يبدأ البنتاغون في الامتثال طوعا خلال الأيام القليلة المقبلة».

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وحصل منتجع تيرنبيري للجولف أيضًا على تمويل حكومي من وزارة الخارجية الأميركية. ودفعت الخارجية أكثر من 77 ألف دولار لشركة «إس إل سي تيرنبيري» المحدودة التي يملكها ترامب وتملك المنتجع قبل زيارة الرئيس الأميركي للمكان في الفترة بين اجتماع مع حلف شمال الأطلسي ولقاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام 2018. واستقال ترامب من منصب مدير المنتجع عندما تولى الرئاسة في يناير 2017، لكنه لا يزال يملك حصة ملكية فيه.