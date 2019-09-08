ترامب يلغي المفاوضات مع طالبان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 07:55 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن في 04 سبتمبر 2019. (أرشيفية: فرانس برس)

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء «محادثات السلام» التي يُجريها منذ عام مع حركة طالبان لإنهاء 18 عاما من النزاع في أفغانستان.

وكشف ترامب أيضا أنّه كان مقررا أن يلتقي اليوم الأحد في كامب ديفيد، بشكل منفصل وفي «سرية تامة»، كلا من الرئيس الأفغاني أشرف غني والقادة الرئيسيين لطالبان، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف ترامب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لقد كانوا في طريقهم الى الولايات المتحدة هذا المساء»، لكنه قال «ألغيتُ الاجتماع على الفور»، منددا بهجوم دموي وقع الخميس وتبناه المتمردون في كابل وأودى بحياة أشخاص عدة بينهم جندي أميركي.

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ولكي يبرر قراره إلغاء محادثات السلام مع طالبان، قال ترامب «لقد اعترفوا بهجوم في كابل أسفر عن مقتل أحد جنودنا العظماء و 11 شخصا آخرين». وكتب أيضا على تويتر «أيّ نوع من الناس هم هؤلاء الذين يقتلون الكثير من الأشخاص من أجل تعزيز موقفهم التفاوضي؟».

وأردف «إذا لم يكن في استطاعتهم قبول وقف للنار خلال محادثات السلام المهمّة هذه، وهم في المقابل قادرون على قتل اثني عشر شخصا بريئين، فعندئذ يُحتمَل أنهم لا يمتلكون الوسائل للتفاوض على صفقة مجدية».

ولقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 119 آخرون في هجوم  بالقرية الخضراء نتيجة انفجار نجم عن جرافة مفخخة، وتبنته حركة طالبان.

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