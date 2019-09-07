أردوغان يبحث مع ترامب التطورات في سورية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 سبتمبر 2019, 09:28 مساء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إنه يتوقع الاجتماع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بالأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر لبحث العمليات العسكرية في شمال شرق سورية حيث تخطط تركيا لتوطين مليون لاجئ سوري.

ومن المقرر أن تبدأ تركيا والولايات المتحدة دوريات عسكرية مشتركة بالمنطقة غدا الأحد في إطار اتفاق لإقامة ما تقول تركيا إنها ستصبح «منطقة آمنة» على طول الحدود داخل سورية، وفق «فرانس برس».

أنقرة: دوريات تركية أميركية مشتركة في «المنطقة الآمنة» بسورية

وترغب تركيا، التي تستضيف 3.6 مليون لاجئ من الصراع السوري وتسيطر بالفعل على مناطق داخل شمال غرب سوريا، في مد وجودها العسكري إلى شمال شرق البلاد لدفع فصائل عسكرية كردية سورية للوراء بعيدا عن الحدود وتهيئة المناخ لإعادة عدد كبير من السوريين.

وقال أردوغان، في معرض حديثه عن اعتزامه مقابلة ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنهما سيبحثان «الخطوات التي سنتخذها» على الحدود السورية شرقي نهر الفرات. وقال في كلمة بمدينة اسكي شهر التركية «توجد اختلافات بين ما قيل وما تم بالفعل. ينبغي علينا حل ذلك»

وأضاف أن تركيا لن تقبل أن توفر القوات الأميركية تدريبا لوحدات حماية الشعب الكردية حليفة واشنطن الرئيسية على الأرض ضد تنظيم «داعش» في سورية والتي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية. وكرر أردوغان حديثه عن خطة كشف عنها للمرة الأولى يوم الخميس بنقل مليون لاجئ إلى شمال سورية في مشروع قال إنه سيحتاج دعما دوليا لبناء منازل جديدة

إردوغان محذرا أوروبا: «سنفتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين إذا لم تعطونا الدعم»

وقال الرئيس التركي «بوسعنا الاضطلاع بعملية التشييد. وانتم تعطونا الدعم المالي. يقولون كلاما طيبا ... لكن لا شيء»..وشكت تركيا مرارا مما قالت إنه نقص في الدعم الدولي لمساعدتها في استضافة اللاجئين الذين يقيم بعضهم في البلاد منذ اندلاع الصراع السوري قبل ثمانية أعوام.

ويقول أردوغان إن تركيا أنفقت 40 مليار دولار لدعم اللاجئين. ويقول الاتحاد الأوروبي، الذي وقع اتفاقية مع أنقرة قبل ثلاثة أعوام بتقديم مساعدات مقابل إجراءات تركية لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، إنه قدم دعما بأكثر من خمسة مليارات يورو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركي أفرجت عنه بيونغ يانغ: كنت جاسوسا لـ«سي آي إيه»
دولى
شباب تونس حائرون بين مقاطعة انتخابات الرئاسة والبحث عن «رجل قوي»
عربى
محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية
ليبيا
جريدة «الوسط»: إجماع دولي على الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ميسي يمكنه الرحيل عن برشلونة بعد اكتشاف «ثغرة كارثية» في عقده
رياضة عالمية
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
الحكومة الموقتة تعتمد قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
السعودية تقر تعديلات جديدة لتعزيز مكانة المرأة
عربى
ترتيب طرابلس بلائحة أفضل وأسوأ مدن العالم
منوعات
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد أودي RS Q7 الجديدة