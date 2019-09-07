الهند: 200 مقاتل يحاولون التسلل من باكستان إلى كشمير

الحدود الهندية الباكستانية (أرشيفية: الإنترنت)

قال مستشار الأمن القومي الهندي، اليوم السبت، إن أكثر من 200 شخص يشتبه بأنهم مسلحون يحاولون عبور الحدود من باكستان إلى الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير، واتهم إسلام اباد بمحاولة تأجيج العنف في المنطقة.

وسبق أن دانت باكستان قرار الهند الشهر الماضي إلغاء الوضع الخاص لكشمير الذي يمنحها حكما ذاتيا طبقا للدستور، وتعهد رئيس الوزراء عمران خان أمس الجمعة، بالرد بأقصى ما يمكن على تصرفات الهند في الإقليم المتنازع عليه، وفق وكالة «رويترز».

الهند تعتقل 4000 شخص في كشمير منذ قرار إلغاء الحكم الذاتي

وأكد مستشار رئيس الوزراء الهندي أجيت كومار دوفال للأمن القومي للصحفيين «هناك نحو 230 شخصا مستعدون للتسلل من أجزاء مختلفة من كشمير». فيما ذكر مسؤولون عسكريون أن تقدير هذا العدد يستند إلى معلومات مخابرات واعتراض موجات لاسلكية وأضافوا أن قوات الأمن الهندية اعتقلت بالفعل بعض المسلحين. وقال دوفال (أحد واضعي سياسة سحب الوضع الخاص لكشمير وضمه بالكامل للهند): «يجري تهريب عدد كبير من الأسلحة وإصدار تعليمات لأشخاص في كشمير لإحداث اضطرابات».

رفع كل القيود

وفرضت الهند قيودا مشددة في الشطر الذي تسيطر عليه من كشمير في أوائل أغسطس لمنع خروج احتجاجات كبيرة وعنيفة. وقال دوفال إن بعض القيود خففت لكن خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت ما زالت مقيدة لأنها ربما تستخدم لإحداث فوضى. وأضاف «نرغب في رفع كل القيود لكن ذلك يعتمد على كيفية تصرف باكستان». وتابع قائلا «عندما تتوقف باكستان عن إرسال إشارات عبر أبراج الاتصالات لعملائها سيكون بمقدورنا رفع القيود».

عمران خان يدعو إلى تظاهرات ضخمة بشأن كشمير الجمعة

وتتهم الهند باكستان منذ وقت طويل بتدريب وتسليح مقاتلين وإرسالهم إلي إقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة، حيث تحارب نيودلهي تمردا مستمرا منذ 30 عاما تقريبا. فيما تنفي باكستان تقديم دعم مباشر، لكنها تقول إنها تقدم دعما معنويا ودبلوماسيا لشعب كشمير في كفاحه من أجل تقرير مصيره بنفسه.