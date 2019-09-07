3.7 مليون طفل من اللاجئين حول العالم محرومون من التعليم

أطفال سوريون في أحد الملاجئ على الحدود اليونانية،18 مارس 2016. (أب)

يحرم 3.7 مليون طفل من التعليم، من بين 7.1 مليون طفل لاجئ ممن هم في سن الدراسة، (أكثر من النصف)، وفق تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ومع تقدم الأطفال اللاجئين في السن، تصبح الحواجز التي تحول دون حصولهم على التعليم أكثر صعوبة، ويرتاد 63% فقط من الأطفال اللاجئين المدارس الابتدائية، مقارنة بـ91% على مستوى العالم، ويحصل 84% من المراهقين على تعليم ثانوي حول العالم، بينما لا يحظى سوى 24% من اللاجئين بمثل تلك الفرصة، وفق موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن «المدرسة هي المكان الذي يمنح فيه اللاجئون فرصة ثانية، وعدم منح اللاجئين الفرصة لتطوير المهارات والمعرفة التي يحتاجون إليها للاستثمار في مستقبلهم يعني بأننا نخذلهم».

نقص تمويل التعليم

الانخفاض الحاد في تسجيل اللاجئين في المدارس الابتدائية والثانوية يأتي نتيجة مباشرة لنقص التمويل اللازم لتعليم اللاجئين. بينما تدعو المفوضية الحكومات والقطاع الخاص والهيئات التعليمية والجهات المانحة إلى تقديم دعم مالي لمبادرة جديدة تهدف إلى إطلاق التعليم الثانوي للاجئين، وأكد غراندي: «نحتاج إلى الاستثمار في تعليم اللاجئين وإلا فسوف ندفع ثمن جيل من الأطفال محكوم عليهم أن يكبروا وهم غير قادرين على العيش بشكل مستقل، والعثور على عمل، والمساهمة الكاملة في مجتمعاتهم».

نقطة انطلاق اللاجئين

وتستهدف مبادرة المدارس الثانوية بناء وتجديد المدارس وتدريب المعلمين وتقديم الدعم المالي لعائلات اللاجئين، حتى يتمكنوا من تغطية نفقات إرسال أطفالهم إلى المدرسة. كما يدعو تقرير هذا العام إلى دمج اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية بدلا من الالتحاق بالمدارس الموازية غير الرسمية، والسماح لهم باتباع منهاج رسمي معترف به، بدءًا من مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي؛ لتكون نقطة انطلاقهم نحو الجامعة أو التدريب المهني العالي.

نهج أكثر واقعية

ويحصل، في الوقت الحالي، 3% فقط على مقعد في أحد أشكال التعليم العالي، وهو مستوى متواضع بالمقارنة مع النسبة العالمية البالغة 37%. كما تدعو المفوضية إلى اتباع نهج أكثر واقعية من جانب المدارس والجامعات ووزارات التعليم تجاه التوثيق، إذ يبقى العديد من اللاجئين بعيدين عن الفصول الدراسية نظرا إلى أنهم تركوا شهاداتهم في بلدانهم الأصلية، فضلا عن وثائق الهوية، عندما اضطروا إلى مغادرة ديارهم، كما ترفض بعض الدول المضيفة الاعتراف بالشهادات الصادرة في بلاد اللاجئين الأصلية.

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فرصة مهمة

وفي نهاية عام 2018، كان هناك أكثر من 25.9 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم، منهم 20.4 مليون لاجئ تحت ولاية المفوضية، ما يقرب من نصفهم دون سن الثامنة عشرة، بينما يعيش الملايين في أوضاع لجوء مطولة، مع أمل ضئيل في العودة إلى ديارهم. ويمثل حشد الدعم لمبادرة التعليم الثانوي ركنا رئيسيا من المنتدى العالمي للاجئين، الذي سيعقد في ديسمبر 2019، ويشكل فرصة مهمة لتعزيز الاستجابة الجماعية لأوضاع اللاجئين.