وزيرة دفاع فرنسا: هدفنا دفع إيران إلى احترام الاتفاق النووي

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، أن بلادها ستواصل الجهود الرامية إلى دفع إيران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأضافت أن التحركات الأميركية والأوروبية لتعزيز أمن الخليج يجب أن تكون «متكاملة ومنسقة على نحو جيد».

وقالت بارلي في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، مع وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في باريس: «بوسعنا فقط أن نؤكد هدفنا، وهو يتمثل في دفع إيران إلى احترام اتفاق فيينا احتراما تاما»، وفق وكالة «رويترز».

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وأكملت بارلي: «علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للمساهمة في تخفيف التوتر مع إيران وضمان سلامة الملاحة‭‭‭‭ ‬‬‬‬البحرية». وسبق أن استبعدت فرنسا أن تنضم إلى تحالف بقيادة الولايات المتحدة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن من تهديدات إيران في مضيق هرمز لكنها تسعى لبديل أوروبي.