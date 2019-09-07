«دويتشه فيله»: بنغلادش تجبر لاجئي روهينغا على الانتقال إلى جزيرة نائية

لاجئون من الروهينغا الفارين باتجاه بنغلادش (أرشيفية: الإنترنت)

تعمل حكومة دكا على نقل نحو 100 ألف من لاجئ من الروهينغا الفارين من مينمار في بنغلادش (حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ) إلى جزيرة بهشان تشار النائية، لكن ذلك يقابل برفض اللاجئين.

«دويتشه فيله» زارت اللاجئين بمرافقة جنود من البحرية، في أواخر أغسطس الماضي، وتبرز جزيرة يدعوها السكان المحليون «بهاشان تشار» (الجزيرة العائمة)، على بعد 30 كم من البر الرئيسي، ونشأت الجزيرة بفعل رواسب الطمي التي لم يكن لوجدها أثراً قبل عشرين عاما.

حسب معلومات حصلت عليها «دويتشه فيله» سوف يسكن في تلك البيوت قريباً 100 ألف إنسان، ليسوا من مواطني بنغلادش، بل من اللاجئين الروهينغا الفارين من مينمار المجاورة، وتجبر الحكومة البنغلاديشية أولئك اللاجئين اليوم على السكن في تلك المباني رغماً عن إرادتهم.

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فر 730 ألف من أقلية الروهينغا المسلمة من «التطهير العرقي»، حسب وصف الأمم المتحدة، واستقبلتهم بنغلادش بترحاب وأسكنتهم في مخيم للاجئين بالقرب من مدينة كوكس بازار، وتوسع المخيم رويداً رويداً ليصبح الأكبر في العالم، وسط ظروف سيئة «خطر انزلاقات أرضية، وحرارة لا تطاق في الصيف، ومخاطر أمنية، وحالات قتل وخطف واغتصاب».

جنة الروهينغا

قال جنود البحرية، إن أعمال البناء بدأت في 2018 وهي على وشك الانتهاء.. بيوت من الحديد والإسمنت على شكل مجمعات، في كل مجمع 16 غرفة تهويتها جيدة ومطبخان وحمام ومرحاض. كل غرفة تتسع لأربعة أشخاص. فيما يأتي جزء من الكهرباء من ألواح الطاقة الشمسية على السطح، كما نشاهد محطة للغاز الحيوي وأخرى لتجميع مياه الأمطار، وستشرف الشرطة على الأمن وستُركب 120 كاميرا مراقبة.

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تكلفت أعمال البناء 272 مليون دولار، وأعرب مصمم المخيم، المعماري أحمد موكتا، عن قناعته في تصريح لـ «دويتشه فيله» أنه سيكون «فردوسا» للروهينغا: «سنقدم لهم شيئاً لن ينسوه ما داموا أحياء». فيما يتكأ عاملان على باب أحد البيوت في الطريق الرئيسي، وعند سؤال أحدهما فيما إذا كان يرغب بالعيش هنا، أجاب بنعم، مضيفاً أنه مكان جيد للعيش فيه. ويقول موكتا، الذي يعيش بين بنغلادش وإنجلترا، أنه ستُبنى مدارس ومستشفى يتسع لأربعين مريضاً ومرافق أخرى، وخلال سنة أو اثنتين يمكن زيادة عدد المباني لتستوعب 400 ألف لاجئ.

الروهينغا يكافحون النقل

وتريد البحرية نقل من 400 إلى 500 لاجئ يومياً، عندما تبدأ عملية الإجلاء إلى الجزيرة. غير أن الروهينغا يكافحون ضد ذلك بكل ما أوتوا من قوة.. «لا نريد الانتقال للجزيرة؛ إذ يمكن أن تُغمر بالماء ونموت»، وقالت حميدة خاتون ويهز الجمع المتجمهر برأسه بالموافقة على ما تقول السيدة العجوز، واضافت «سنكون هناك معزولين. رجاء ساعدونا!».

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فيما أكد وزير خارجية بنغلادش أ. ك. عبد مؤمن لدى استقباله فريق «دويتشه فيله» في مكتبه أن حكومته ستنقل اللاجئين إلى الجزيرة حتى رغماً عن إرادتهم «سنجبرهم إذا رفضوا. لقد حان الوقت لذلك. نخشى من أن تحولهم لمتطرفين في حال بقائهم في المخيمات المكتظة هناك». وتابع أن الروهينغا يسببون المشاكل «تكررت حالات قتل سكان محليين. لن نسمح بذلك. يتعين علينا الحفاظ على الأمن والنظام».

ضغوط على الأمم المتحدة

تضغط حكومة دكا على الأمم المتحدة لحثها على المساهمة في خطة نقل اللاجئين إلى الجزيرة، غير أن المنظمة الأممية تبدو متشككة من ناحية تخشى أن يعلق اللاجئين لسنوات في ظل تقيد حرية حركتهم، ومن ناحية ثانية ترى المنظمة أنه من الصعب عليها تقديم المساعدات الإغاثية للاجئين في مكانين مختلفين «مدينة كوكس بازار في البر الرئيسي وجزيرة بهاشان تشار».

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هل ستصلح الجزيرة للسكن؟

لا يمكن لجميع الجزر الصمود في وجه الأعاصير، وحذر خبراء تحدثت معهم «دويتشه فيله» أن جزيرة «بهاشان تشار» التي برزت في العشرين سنة الأخيرة هشة البنيان، خاصة مع «ارتفاع مستوى منسوب ماء البحر والعدد المتزايد من الأعاصير العاتية».