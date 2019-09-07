بيونغ يانغ تعين جنرالا متخصصا في المدفعية قائدا لجيشها

زعيم كوريا الشمالية كيم أون (الإنترنت- أرشيفية)

عينت بيونغ يانغ، جنرالا متخصصا في المدفعية قائدا لجيشها، مما يعني احتمال تطوير أسلحة جديدة، وفق إعلان وسائل إعلام كورية شمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، مساء أمس الجمعة، أن باك جونغ شون عين «رئيسا لأركان الجيش الشعبي الكوري»، مشيرة إلى أن القرار أعلن خلال اجتماع شارك فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وخلف باك ري يونغ جيل، الذي تولى هذا المنصب مرتين منذ 2013، وفق وكالة «فرانس برس».

تطوير أسلحة جديدة

وقال الباحث أهن شان-ايل الكوري الشمالي، الذي انتقل إلى الجنوب، أن باك كان قبلا القائد الأعلى لسلاح المدفعية، وترقيته ربما تترجم إلى إعادة بيونغ يانغ الاستثمار في تطوير أسلحة جديدة، وأضاف: «يجب التذكير بأن باك رافق كيم خلال التجارب لاختبار أسلحته الجديدة». وأكمل: «بتوليه رئاسة الجيش من المرجح أن تعطي بيونغ يانغ الأولوية لسلاح المدفعية، إضافة إلى تطوير أسلحة جديدة».

صواريخ من نوع جديد

وعندما اختبرت كوريا الشمالية الشهر الماضي «صواريخ تكتيكية موجهة من نوع جديد» كان باك إلى جانب كيم، وكان حاضرا أيضا عندما اختبرت بيونغ يانغ في يوليو «منظومة مطورة حديثا لإطلاق صواريخ موجهة ومتعددة ذات العيار الثقيل»، كما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

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ووصفت سيول هذه الأسلحة بأنها «صواريخ بالستية قصيرة المدى» لا يحق للشمال اختبارها وفقا لقرارات الأمم المتحدة، التي تفصل العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، التي وصفت هذه التجربة بأنها تحذير لواشنطن وسيول اللتين تجريان مناورات سنوية، تقول بيونغ يانغ إنها تجربة لغزو أراضيها.