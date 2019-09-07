في عملية لمكافحة الإرهاب.. اعتقال 10 أشخاص في إيطاليا بينهم إمام

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 سبتمبر 2019, 12:10 مساء
نهر تيبيري في وسط روما، 13 يوليو 2019 (فرانس برس)

أصدر القضاء الإيطالي، اليوم السبت، مذكرات توقيف بحق عشرة أشخاص بينهم إيطاليان وثمانية من أصول تونسية يشتبه في تمويلهم الإرهاب بينهم إمام تيرامو في أبروزو بوسط إيطاليا.

وجاء في بيان لنيابة لاكويلا كبرى مدن منطقة أبروزو أنه يشتبه في أن هؤلاء الأشخاص «أقاموا حسابات مزورة عبر عدة شركات لجمع مبالغ مالية كبيرة جاء قسم منها من التهرب الضريبي»، وفق وكالة «فرانس برس».

بعد تشكيل الحكومة.. كيف سيتعامل الائتلاف الجديد في إيطاليا مع «الهجرة»؟

وقال المصدر نفسه إن هذه الأموال كانت تستخدم «أيضا لتمويل أنشطة مرتبطة بجبهة النصرة» الجناح السوري السابق لتنظيم القاعدة. وأضاف البيان أن قسما من المبالغ كان مخصصا لأئمة في إيطاليا «أدين أحدهم بتهمة الانتماء إلى شبكة إجرامية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية»، وتابع البيان أن بين الأشخاص الـ10 محاسبة إيطالية، موضحا أنه تم حجز ممتلكات وعقارات بقيمة «تزيد على مليون يورو».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركي أفرجت عنه بيونغ يانغ: كنت جاسوسا لـ«سي آي إيه»
دولى
شباب تونس حائرون بين مقاطعة انتخابات الرئاسة والبحث عن «رجل قوي»
عربى
محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية
ليبيا
جريدة «الوسط»: إجماع دولي على الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ميسي يمكنه الرحيل عن برشلونة بعد اكتشاف «ثغرة كارثية» في عقده
رياضة عالمية
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
الحكومة الموقتة تعتمد قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
السعودية تقر تعديلات جديدة لتعزيز مكانة المرأة
عربى
ترتيب طرابلس بلائحة أفضل وأسوأ مدن العالم
منوعات
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد أودي RS Q7 الجديدة