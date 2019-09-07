مواطنو مدغشقر يأملون في تغيير كبير بالبلاد بعد لقاء البابا فرنسيس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 سبتمبر 2019, 11:44 صباحا
بانتظار مرور موكب البابا فرنسيس في أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر، 06 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

ينتظر بفارغ الصبر، مواطنو مدغشقر لقاء البابا فرنسيس وكلماته، اليوم السبت، بعد لقائه سلطات الجزيرة التي تعد واحدة من أفقر دول العالم وتهزها أزمات سياسية متكررة، كما يلتقي البابا 12 ألف شاب على الأقل من الكشافة الكاثوليكية في المساء من أجل أمسية صلاة في حفل أعد لهذه المناسبة. 

ومن المقرر أن يلتقي البابا، صباح السبت، الرئيس أندري راجولينا، الذي عاد إلى السلطة العام الماضي في انتخابات وعد خلالها السكان بوظائف ومساكن، وشغل منصب الرئاسة دون انتخابات بين 2009 و2014، وفق وكالة «فرانس برس».

ومن أهم محطات زيارة البابا الأرجنتيني إلى هذه الدولة الأفريقية الواقعة في المحيط الهندي، إقامة قداس كبير، غدا الأحد، يتوقع أن يحضره نحو 800 ألف شخص بدأوا يتدفقون على العاصمة التي انتشرت فيها لوحات إعلانية تحمل صور الحبر الأعظم. ولضمان أمن هذا التجمع، قررت السلطات نشر 700 شرطي ودركي في الموقع الذي تم تزويده بمئتي كاميرا للمراقبة. وسيساعد هؤلاء شباب الكشافة الكاثوليك الذين يلتقون البابا، مساء السبت.

بطالة الشباب
وقال منسق المتطوعين في الكشافة تافيكا فانوميزانا للمساعدة (39 عاما) في ضمان أمن البابا، إنه يأمل «في تغيير كبير في المجتمع بعد مرور البابا، خصوصا خفض بطالة الشباب»، خاصة أن أكثر من نصف الشباب لا يجدون وظائف حتى عندما يكونون من خريجي الجامعات.

ومدغشقر خامس أكبر جزيرة في العالم تبلغ مساحتها 587 ألف كيلومتر مربع وتضم 25 مليون نسمة. ويعيش تسعة من كل عشرة أشخاص فيها بأقل من دولارين يوميا. ولم تسمح الاضطرابات في البلاد بتقدم تنميتها الاقتصادية التي تعتمد على الزراعة.

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