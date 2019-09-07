إيران تحتجز زورقا على متنه 12 فليبينيا في مضيق هرمز

دورية بحرية للحرس الثوري الإيراني تحيط بالناقلة التي ترفع العلم البريطاني ستينا أمبيرو في مضيق هرمز في الخليج. (ا ف ب)

احتجزت إيران، اليوم السبت، زورقًا على متنه 12 فليبينيا في مضيق هرمز، أشارت إلى أنهم «عصابة لتهريب الوقود»، وفق ما ذكرت وكالة «إسنا» شبه الرسمية.

ونقلت «فرانس برس» عن «إسنا»، أنه «صودر زورق سحب أجنبي و283 ألفا و900 لتر من البترول بقيمة 20,2 مليون دولار»، حسب رئيس حرس الحدود في محافظة هرمزغان.

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الأربعاء الماضي، أعلنت شركة «ستينا بلك» السويدية مالكة السفينة «ستينا إمبيرو»، التي احتجزتها إيران في يوليو الماضي، إطلاق سراح سبعة من أفراد طاقمها، وكان على متن الناقلة، التي ترفع العلم البريطاني طاقم مكون من 23 شخصا، بينهم 18 هنديا. ويأتي الباقون من الفليبين ولاتفيا وروسيا.

وأعلنت الشركة بعد ذلك في بيان: «نعتبر هذه الرسالة (من السلطات الإيرانية) خطة إيجابية في سياق الإفراج عن باقي أعضاء الطاقم، الذي كان دائما أولويتنا وهاجسنا الأساسي».

واحتجزت إيران الناقلة في 19 يوليو في مضيق هرمز، حيث اتهمها الحرس الثوري بتجاهل نداءات استغاثة وإطفاء جهاز إرسالها بعد اصطدامها مع قارب للصيد.

وجاء ذلك بعد 15 يوما من احتجاز الناقلة الإيرانية «أدريان دارا 1»، التي كانت تحمل اسم «غريس 1» عندما احتجزت قبالة سواحل منطقة جبل طارق البريطانية، للاشتباه بأنها كانت تنقل نفطا إلى سورية في خرق للعقوبات الأوروبية على هذا البلد.