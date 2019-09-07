70 معتقلا في «تبادل الأسرى» بين روسيا وأوكرانيا

أعلن مصدر حكومي في كييف أن عملية تبادل للأسرى جارية بين روسيا وأوكرانيا، اليوم السبت، وتشمل 70 شخصًا.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المصدر، أن كل جانب سيسلم 35 سجينا، في أول عملية تبادل كبيرة بين البلدين منذ اندلع النزاع في شرق أوكرانيا عام 2014.

من جانبه، أعلن التلفزيون الحكومي الروسي أن الاستعدادات بدأت، اليوم السبت، لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، ونشر لقطات لحافلات تغادر سجن ليفورتوفو في موسكو. لكنه لم يعرف في هذه المرحلة السجناء المشمولين بهذا القرار.

وأعلنت الشبكة الإخبارية «روسيا 24» أن «الحافلات غادرت سجن ليفورتوفو في إطار الاستعدادات لتبادل أسرى»، وسط حماية كبيرة من قوات الشرطة للسجن، الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة، وفق «فرانس برس».

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن، الخميس، أن تبادلا كبيرا للأسرى سيجري بين البلدين، دون تحديد موعد، مشيرا إلى أن «هذا الإجراء سيكون خطوة كبيرة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد وصول الممثل السابق فولوديمير زيلينسكي إلى سدة الحكم في مايو المنصرم».

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والأسبوع الماضي ذكر الإعلام أن عملية تبادل باتت وشيكة، وأن بعض السجناء الأوكرانيين نقلوا من سجنهم إلى سجن ليفورتوفو في موسكو.

وأشهر سجين أوكراني في روسيا هو الناشط السياسي أوليغ سينتسوف «43 عاما»، الذي أوقف في 2014 وحكم عليه بالسجن 20 عاما في معسكر في المنطقة الروسية القطبية بتهمة «التحضير لهجمات إرهابية» بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم.

وبين السجناء الآخرين، الذين قد يشملهم التبادل، 24 بحارا أوكرانيا أسرتهم روسيا قبالة شبه جزيرة القرم في نوفمبر، في أخطر مواجهة مباشرة بين البلدين منذ سنوات.