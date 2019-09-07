زيمبابوي تعلن حالة الحداد حتى تشييع موغابي في جنازة لم يحدد موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 سبتمبر 2019, 10:53 صباحا
رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي خلال تشييع نائب الرئيس السابق فينجيساي موزيدا، 24 سبتمبر 2003 في هراري (فرانس برس)

أعلنت زيمبابوي، اليوم السبت، حالة الحداد في جميع أنحاء البلاد حتى تشييع أحد آخر «آباء الاستقلال» في إفريقيا الرئيس السابق روبرت موغابي في جنازة لم يعلن موعدها حتى الآن.

وتنتظر زيمبابوي إعادة جثمان رئيسها السابق، الذي توفي عن 95 عاما في سنغافورة بعد أقل من عامين على إطاحته، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال أحد أقربائه آدم مولاي، أمس الجمعة، إن «الجثمان لن تتم إعادته السبت بل الأسبوع المقبل على الأرجح». وأوضح قريب آخر من قرية كوتوما مسقط رأس موغابي أن العائلة لم تقرر بعد مكان دفنه. وقال: «ننتظر وصول جثمانه من سنغافورة».

موغابي توفى وسط عائلته
وتوفي موغابي فجر الجمعة، في مستشفى غلين-إيغلز في سنغافورة. وقال آدم مولاي للصحفيين في سنغافورة إنه توفي بسبب الشيخوخة، موضحا أنه نقل إلى المستشفى هذا الأسبوع و«توفي وهو محاط بأفراد عائلته».

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وأشادت دول إفريقيا عدة بـ«محرر» زيمبابوي، بينما دانت بريطانيا القوة المستعمرة السابقة، التي أقامت علاقات متوترة مع نظامه، «حكمه المتسلط»، ورأت الولايات المتحدة أنه «خذل شعبه».

بطل التحرير
وأعلن نبأ وفاة موغابي، الرئيس الحالي إيمرسون منانغاغوا، الذي تولى السلطة خلفا له على أثر تحرك للجيش في نوفمبر 2017  في تغريدة: «أعلن ببالغ الحزن وفاة الأب المؤسس لزيمبابوي ورئيسها السابق القائد روبرت موغابي». وقال إن «القائد موغابي كان بطل التحرير، مناصرا لعموم إفريقيا، وكرس حياته لتحرير (...) شعبه»، مؤكدا: «لن ننسى أبدا إسهامه في تاريخ أمتنا وقارتنا. لترقد روحه بسلام».

وتولى موغابي في 1980 رئاسة الحكومة بعد نضال طويل ضد نظام البيض برئاسة أيان سميث. في 30 ديسمبر 1987، أصبح رئيسا للبلاد. وانتهج سياسة المصالحة حفاظا على وحدة البلاد ما جلب له ثناء الجميع لا سيما في العواصم الغربية.

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