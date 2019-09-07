ارتفاع ضحايا الإعصار «دوريان» إلى 43 قتيلا في الباهاماس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 سبتمبر 2019, 08:50 صباحا
صورة من الأقمار الاصطناعية للإعصار دوريان في 1 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

أعلن مكتب رئيس حكومة الباهاماس، أمس الجمعة، أن الإعصار«دوريان» أودى بحياة 43 شخصا، موضحا أنه يخشى أن تكون حصيلة الخسائر البشرية أكبر من ذلك.

وقالت إيريكا ويلز كوكس، الناطقة باسم رئيس الحكومة في الباهاماس هوبير مينيس، لشبكة «إن بي سي نيوز» الأميركية: «43 قتيلا.. العدد الرسمي إلى جانب كثير من المفقودين»، مشيرة إلى أنها تتوقع أن «ترتفع الحصيلة بشكل كبير»، وفق «فرانس برس».

كانت الحصيلة السابقة تتحدث عن ثلاثين قتيلا في الإعصار دوريان، الذي ضرب الجزيرة عندما كانت شدته خمس درجات، وهي الأعلى.

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من جانبها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن الإعصار «دوريان»، الذي اجتاح جزر الباهاماس مخلفا دمارا كارثيا في الأرخبيل، اشتدت قوته، الأربعاء، ليبلغ الفئة الثالثة، تصاحبه رياح بلغت سرعتها 185 كلم/ساعة. وتقاس قوة الأعاصير على مقياس سافير-سيمسون المؤلف من خمس 5 درجات تصاعدية.

دمار غير مسبوق

خلف الإعصار دمارا غير مسبوق في الأرخبيل، لا سيما بسبب سرعة الرياح العاتية، التي رافقته والبطء الشديد في تقدمه، مما جعل المناطق التي اجتاحها تغرق في الفيضانات. وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الإعصار 76 سنتم.

وحسب رئيس الوزراء، هوبيرت مينيس، فإن نسبة الدمار في مدينة مارش هاربور، كبرى مدن أرخبيل أباكوس، بلغت نحو 60%.

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