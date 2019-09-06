مجلس اللوردات البريطاني يتبنى قانون تأجيل «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 سبتمبر 2019, 05:59 مساء
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام مقر الحكومة في لندن، 5 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي، اليوم الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون المعارض للقانون، حسب وكالة «فرانس برس».

ويدخل هذا القانون -الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في 31 أكتوبر لمدة ثلاثة أشهر- حيز التنفيذ، الإثنين المقبل، حال المصادقة عليه من الملكة إليزابيث الثانية.

استمرار تعليق البرلمان

ورفضت المحكمة العليا في لندن، اليوم، طعنًا في قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز، إيان بورنيت، للمحكمة: «تم رفض الطعن»، وفق وكالة «فرانس برس».

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أمس الخميس، قررت الحكومة البريطانية، إجراء محاولة ثانية الأسبوع المقبل، للدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، في محاولة لكسر الجمود السياسي في البلاد بشأن «بريكست»، وذلك بعدما صوت مجلس العموم البريطاني، الأربعاء، ضد مذكرة طرحها رئيس الوزراء، بوريس جونسون، لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر. 

ونسف النواب خطط جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو دون اتفاق، وذلك من خلال إقرارهم بأغلبية 28 عضوا مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء طلب تأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينظم الطلاق بين لندن وبروكسل بحلول ذلك الوقت.

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