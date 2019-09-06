بومبيو: تقليص إيران التزاماتها النووية «مرفوض»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 سبتمبر 2019, 05:42 مساء
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، (أرشيفية: رويترز)

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن قرار إيران خفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي في شكل أكبر هو أمر «مرفوض».

ووفقا لوكالة «فرانس برس»، صرح بومبيو لإذاعة محلية خلال زيارة لولاية كنساس «أعلنوا للتو أنهم سيواصلون القيام بمزيد من الأبحاث والتطوير لأنظمتهم العسكرية النووية. هذا أمر مرفوض».

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وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، توترا شديدا، في حين ستعلن طهران، غدا السبت، تفاصيل الخفض الجديد للقيود، التي تمت الموافقة عليها في 2015 بشأن أنشطتها النووية، بينما ستواصل واشنطن إستراتيجيتها «في ممارسة ضغوط قصوى على إيران».

وأول من أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه أمر بالتخلي عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين، وقال روحاني عبر التلفزيون الرسمي إن «منظمة الطاقة النووية (الإيرانية) تلقت أمرا باتخاذ كل الإجراءات الضرورية على صعيد البحث والتطوير، والتخلي عن كل الالتزامات القائمة في هذا المجال»، وذلك في سياق إعلانه «المرحلة الثالثة» من خطة تقليص الالتزامات الإيرانية التي نص عليها الاتفاق الدولي الموقع العام 2015.

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