روبرت موغابي.. محرر زيمبابوي الذي استبد بحكمها ورحل بـ«انقلاب»

رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي، خلال مؤتمر صحافي في هراري، 29 يوليو 2018، (ا ف ب)

توفي رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، بطل استقلال البلاد، التي حكمها بعد ذلك في الفترة بين 1980 و2017، اليوم الجمعة، في سنغافورة عن عمر ناهز 95 عاما، بعد أقل من عامين على الإطاحة به في انقلاب عسكري.

وأشادت دول إفريقية عدة بـ«محرر» زيمبابوي، بينما دانت بريطانيا -القوة المستعمرة السابقة التي أقامت علاقات متوترة مع نظامه- «حكمه المتسلط».

وأعلن نبأ وفاة موغابي، الرئيس الحالي إيمرسون منانغاغوا، الذي تولى السلطة خلفا له، على أثر تحرك للجيش في نوفمبر 2017، وذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أعلن ببالغ الحزن وفاة الأب المؤسس لزيمبابوي ورئيسها السابق القائد روبرت موغابي»، مضيفا أن «القائد موغابي كان بطل التحرير، مناصرا لعموم إفريقيا كرس حياته لتحرير شعبه.. لن ننسى أبدا إسهامه في تاريخ أمتنا وقارتنا. لترقد روحه بسلام».

وصرح دبلوماسي في زيمبابوي لـ«فرانس برس»، أن موغابي أحد آخر «آباء الاستقلال» الأفارقة، وكان يعاني من مشاكل صحية، توفي اليوم عند الساعة 02,40 بتوقيت غرينتش في مستشفى غلين-إيغلز في سنغافورة، إذ كان يزور آسيا باستمرار للعلاج، لأن النظام الصحي في بلده متهالك.

اقرأ أيضا: عرض مسرحية عن أسوأ مجزرة في عهد موغابي

كان موغابي حكم «روديسيا» السابقة منذ استقلالها في 1980، لكن في سنوات حكمه، الذي استمر 37 عاما وكان من أطول العهود في القارة الأفريقية، تحول من بطل استقلال مقرب من الغرب إلى مستبد مارس قمعا دمويا ضد المعارضة السياسية وتسبب في انهيار اقتصاد بلاده.

وعند سقوطه في نوفمبر 2017 تحت ضغط الشارع والجيش وحزبه، ترك موغابي بلدا، اقتصاده مدمر، وتتجاوز نسبة البطالة فيه 90%.

إشادات ونقد

وأثارت وفاة موغابي ردود فعل دول أفريقية ومن جانب الصين وروسيا، أجمعت على الإشادة به، إذ قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، الذي تقيم بلاده علاقات وثيقة مع زيمبابوي، إن موغابي كان «زعيما استثنائيا ومناضلا من أجل التحرير وبطل قضية أفريقيا ضد الاستعمار».

وأشادت الصين بموغابي، ووصفته بأنه زعيم استثنائي، بينما تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن «المساهمة الشخصية الكبرى للرئيس الراحل في استقلال زيمبابوي»، أما بريطانيا فقد أشارت إلى أن «شعب زيمبابوي عانى طويلا في حكمه الاستبدادي جدا».

في زيمبابوي نفسها، قال جوشوا تسينزيتي، أحد سكان العاصمة، إن «الأمر الوحيد المضر الذي قام به عندما كان زعيما هو بقاؤه في السلطة لفترة طويلة». وأضاف آخر يدعى جورج بيندو: «قام بتحريرنا من المستعمرين ومنحنا أراضي».

وحسب «فرانس برس»، ساد شعور بالارتياح بين أفراد جالية مهمة من الفارين من زيمبابوي في جنوب أفريقيا، وقالت بالموليف نكسومالو، تعمل نادلة: «إنني سعيدة بوفاته.. لم نكن نريد أن نكون هنا لكننا جئنا بسبب الوضع الذي تسبب به».

إرث ثقيل

اتسم العقدان الأخيران من حكم موغابي ببطالة واسعة وتضخم هائل. وما زال سكان البلاد يعانون يوميا من البطالة ونقص الكهرباء والسيولة.

وقال المحلل المستقل أوستن شاكاودزا لـ«فرانس برس»، إن «موغابي ترك إرثا مثيرا للجدل.. كان محرر البلاد ثم مدمرها. وضع سياسات حولت زيمبابوي إلى مصدر سخرية في البلاد».

اقرأ أيضا: بعد 37 عامًا في الحكم.. موغابي يستقيل تحت الضغط

تولى موغابي في 1980 رئاسة الحكومة بعد نضال طويل ضد النظام الأبيض برئاسة يان سميث. في 30 ديسمبر 1987، أصبح رئيسا للبلاد. وانتهج سياسة المصالحة حفاظا على وحدة البلاد، مما جلب له ثناء الجميع، لا سيما في العواصم الغربية.

لكن التأييد الغربي تبدد وانقلب إلى تنديد نتيجة قمعه الدموي للمعارضة، وما شهده حكمه من أعمال عنف وعمليات تزوير انتخابي وسياسة الإصلاح الزراعي المثيرة للجدل التي باشرها عام 2000.

وطُرد آلاف المزارعين البيض من أراضيهم لمصلحة مزارعين سود بأمر من موغابي، الذي برّر هذا الإصلاح بالرغبة في تصحيح مظاهر اللا مساواة الموروثة من الاستعمار البريطاني.

لكن العملية تمت لمصلحة المقربين من النظام ومزارعين بلا معدات أو تدريب، مما تسبب في انهيار الإنتاج الزراعي في بلد كان يعتبر مخزن حبوب أفريقيا الجنوبية، مثيرا أزمة كارثية لم ينهض منها اقتصاد زيمبابوي.

وتحولت زيمبابوي خلال حكم موغابي إلى دولة منبوذة ابتعد عنها العديد من المستثمرين الدوليين والدائنين.

انقلاب.. ورحيل

في نوفمبر 2017، أرغم على الاستقالة إثر انقلاب قام به الجيش بدعم من حزبه «الاتحاد الوطني الإفريقي في زيمبابوي - الجبهة الوطنية» (زانو-بي.أف)، تاركا البلاد تتخبط في أزمة اقتصادية حادة لا تزال تتفاقم. وحل محله على رأس البلاد منانغاغوا، نائبه السابق الذي كان موغابي أقاله قبل فترة قصيرة.

وبعد استقالته، كان موغابي يعاني من مشاكل صحية، وتدهور وضعه بشكل سريع ونادرا ما ظهر علنا بعد ذلك.