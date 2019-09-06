تقرير أممي: كوريا الشمالية تواصل برنامجها للتسلح النووي

الزعيم كيم جونغ أون يحتفل بتجربة منصة إطلاق صواريخ متعددة مطورة حديثا في موقع غير محدد. (فرانس برس)

أورد تقرير للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية تواصل برنامجها للتسلح النووي على الرغم من تعرضها لعقوبات، وذلك بعد إجرائها سلسلة اختبارات صاروخية، قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أهميتها.

وأفاد التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة، أمس الخميس، وفقا لـ«فرانس برس»، أن بيونغ يانغ لم تتوقف عن تطوير رؤوس نووية، مشيرا إلى أن «البرنامج النووي للجمهورية الشعبية الديموقراطية لكوريا يتواصل، رغم عدم إجراء تجارب نووية وإغلاق موقع بونغي-ري للاختبارات النووية».

كان النظام الكوري الشمالي علق تجاربه النووية والصاروخية البعيدة المدى العام 2018، وأعلن إغلاق موقع «بونغي-ري» للتجارب النووية.

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وأضاف التقرير، الذي يغطي الفترة من فبراير إلى أغسطس، أن كوريا الشمالية لا تزال تستغل مجمع تخصيب اليورانيوم في يونغبيون.

وهذا المجمع كان إحدى نقاط الخلاف في القمة الثانية، التي جمعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وترامب في فبراير في هانوي، ولم تسفر عن نتيجة، وتوقفت منذ ذلك المحادثات الثنائية بين البلدين.

والتقى الرجلان مجددا في يونيو على حدود المنطقة المنزوعة السلاح، التي تفصل بين الكوريتين منذ نهاية الحرب الكورية، وانتهى الاجتماع بقرار إحياء المفاوضات لكنها لم تستأنف.

ويشدد الرئيس الأميركي منذ 2017 على أن امتناع بيونغ يانغ عن القيام بتجارب نووية وصاروخية بعيدة المدى يشكل أحد نجاحاته الدبلوماسية.