ماكرون وترامب يبحثان ملف إيران النووي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 سبتمبر 2019, 02:21 مساء
الرئيس الفرنسي عند مدخل قصر الإليزيه، 3 سبتمبر 2019، (ا ف ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الجمعة أن «الحوار مستمر» حول ملف إيران النووي بعد محادثة هاتفية بين الرئيسين إيمانويل ماكرون ودونالد ترامب، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال الإليزيه إن الرئيسين الفرنسي والأميركي بحثا في «مواصلة تبادل الآراء التي أجرياها في الأشهر الأخيرة حول إيران».

وجرت المحادثة على خلفية توتر جديد إيراني-أميركي، في حين ستعلن طهران، السبت، تفاصيل الخفض الجديد للقيود، التي تمت الموافقة عليها في 2015 بشأن أنشطتها النووية. من جهتها تواصل واشنطن إستراتيجيتها «في ممارسة ضغوط قصوى على إيران».

وتأتي المكالمة بعد عشرة أيام على انتهاء قمة مجموعة السبع في بياريتس، حيث تم التطرق إلى لقاء محتمل بين ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني. ومنذ حينها، تواصل باريس «جهودها لنزع فتيل الأزمة»، ودعت الخميس إيران «للامتناع عن أي تحرك فعلي غير مطابق لالتزاماتها».

وخلال المحادثة بحث ماكرون وترامب مسألة فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت، حسب الإليزيه. وخلال قمة مجموعة السبع أكدت فرنسا التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي يمكنه الرحيل عن برشلونة بعد اكتشاف «ثغرة كارثية» في عقده
رياضة عالمية
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
الحكومة الموقتة تعتمد قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
السعودية تقر تعديلات جديدة لتعزيز مكانة المرأة
عربى
ترتيب طرابلس بلائحة أفضل وأسوأ مدن العالم
منوعات
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
علماء يكتشفون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس
طب وصحة
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مركب «سحري» في الفلفل الحار.. تعرف عليه