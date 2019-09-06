ماكرون وترامب يبحثان ملف إيران النووي

الرئيس الفرنسي عند مدخل قصر الإليزيه، 3 سبتمبر 2019، (ا ف ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الجمعة أن «الحوار مستمر» حول ملف إيران النووي بعد محادثة هاتفية بين الرئيسين إيمانويل ماكرون ودونالد ترامب، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال الإليزيه إن الرئيسين الفرنسي والأميركي بحثا في «مواصلة تبادل الآراء التي أجرياها في الأشهر الأخيرة حول إيران».

وجرت المحادثة على خلفية توتر جديد إيراني-أميركي، في حين ستعلن طهران، السبت، تفاصيل الخفض الجديد للقيود، التي تمت الموافقة عليها في 2015 بشأن أنشطتها النووية. من جهتها تواصل واشنطن إستراتيجيتها «في ممارسة ضغوط قصوى على إيران».

وتأتي المكالمة بعد عشرة أيام على انتهاء قمة مجموعة السبع في بياريتس، حيث تم التطرق إلى لقاء محتمل بين ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني. ومنذ حينها، تواصل باريس «جهودها لنزع فتيل الأزمة»، ودعت الخميس إيران «للامتناع عن أي تحرك فعلي غير مطابق لالتزاماتها».

وخلال المحادثة بحث ماكرون وترامب مسألة فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت، حسب الإليزيه. وخلال قمة مجموعة السبع أكدت فرنسا التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص.