رفض طعن على قرار جونسون تعليق أعمال البرلمان البريطاني

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 سبتمبر 2019, 12:00 مساء

رفضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الجمعة، طعنًا في قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال أعلى قاضٍ في «إنكلترا وويلز»، إيان بورنيت، إنه «تم رفض الطعم». وتقدم عدد من معارضي «بريكست بدون اتفاق»، بطعون على قرار جونسون تعليق البرلمان، لكنها رفضت جميعا إلى الآن.

«بريكست» هو مصطلح سياسي يعني «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، أما «بريكست بدون اتفاق» فيقصد بها أن تنفذ بريطانيا خطة الخروج من الاتحاد دون الالتفات إلى الالتزامات المقررة اتجاهه.

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