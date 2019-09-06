أميركا تواصل مطاردة ناقلة النفط الإيرانية وتهدد بمعاقبة أي جهة تزودها بالوقود

ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا» ترفع علم إيران، 18 أغسطس 2019، (فرانس برس)

واصلت الولايات المتحدة، مطاردة ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا، محذرة الخميس من الإقدام على تزويدها بالوقود.

وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس من أن «أي جهة في العالم تساعد في تزويد سفن إيرانية مدرجة بالقائمة السوداء الأمريكية بالوقود تخاطر بإدراجها هي نفسها في القائمة»، علما بأن الوزارة أدرجت ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا، وهي محور مواجهة بين واشنطن وطهران، في القائمة يوم 30 أغسطس، حسب ما ذكرت «رويترز».

وذكرت واشنطن من أنها «ستعتبر أي مساعدة تُقدم للسفينة دعما لمنظمة إرهابية وبالتحديد الحرس الثوري الإيراني». وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا إن «أي نقل للنفط إلى سوريا من الناقلة يدعم إرهاب الرئيس السوري بشار الأسد».

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وكانت قوة بريطانية احتجزت الناقلة التي كانت تحمل اسم «جريس 1» قبالة سواحل جبل طارق في يوليو تموز للاشتباه في نقلها شحنة نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.