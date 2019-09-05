سجن ناشط روسي معارض 4 أعوام لمشاركته في تظاهرة غير مرخص لها

مواجهات مع الشرطة خلال تظاهرة غير مرخصة في موسكو 27 يوليو 2019. (فرانس برس)

قضت محكمة روسية الخميس بسجن ناشط معارض أربعة اعوام لانتهاكه مرارا قانون التظاهر، ليصل عدد الأحكام المتعلقة بالتظاهرات الأخيرة ضد الحكومة الى خمسة.

ودين الناشط السياسي ومبرمج الكمبيوتر قسطنطين كوتوف بموجب قانون صادر عام 2014 يتضمن عقوبات مشددة بحق أي شخص يشارك في تظاهرة غير مرخص لها لأكثر من مرتين في ستة أشهر، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

ويعتبر البعض هذا التشريع جزءا من محاولات الكرملين لاحتواء المعارضة في أعقاب الاحتجاجات في عامي 2011 و2012 ضد عودة فلاديمير بوتين إلى الكرملين بعد فترة قضاها كرئيس للوزراء.

وقال الناشط خلال محاكمته وفقا لموقع «ميديازونا» الذي يعنى بقضايا حقوق الإنسان، «لم ولن أعترف بالذنب. أعتقد أن المشاركة في التظاهرات السلمية ليست جريمة».

المعارضة الروسية تتظاهر في موسكو احتجاجًا على «القمع السياسي»

واعتقل كوتوف في 10 أغسطس بعد مشاركته في تظاهرة غير مرخص لها في موسكو للمطالبة بانتخابات حرة. وهذا الأسبوع حُكم على أربعة متظاهرين آخرين بالسجن لمدد تراوح بين عامين وثلاثة أعوام ونصف عام بسبب أعمال عنف مزعومة ضد الشرطة.

وجاءت الإدانات في الوقت الذي أسقط فيه المحققون تهمة «إثارة الاضطرابات الجماعية عن أشخاص آخرين».

وفي الأسابيع الماضية، خرج عشرات الآلاف من الناس إلى شوارع موسكو بعد رفض السلطات السماح لمرشحي المعارضة البارزين بالمشاركة في الانتخابات المحلية في المدينة المقررة في 8 سبتمبر.