بوتين عن المتظاهرين ضد سياساته: أمر إيجابي بشرط احترام القانون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 05:20 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال افتتاحه منتدى فلاديفوستوك، 5 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتينن اليوم الخميس، أن نزول شبان إلى الشوارع في روسيا للتظاهر أمرا «إيجابيا» بشرط احترامهم للقوانين.

وقال بوتين الذي يواجه حركة اعتراض على سياساته دفعت السلطات إلى اعتقال آلاف الأشخاص هذا الصيف «أعتقد أنه يحق لهم التظاهر.. وقد يؤدي ذلك أحيانا إلى نتائج إيجابية (...) لأنه قد ينبه السلطات إلى ضرورة إيجاد حلول فاعلة للمشاكل»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي عقده مع رئيسي الحكومتين الهندية واليابانية خلال مشاركتهم معا في مندى فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي «أنا واثق بأن غالبيتهم تحركهم دوافع إيجابية ويريدون للبلاد أن تتطور في الإتجاه الصحيح»، مؤكدا «لكن من الضروري أن يجري كل شيء تحت سقف القانون».

المعارضة الروسية تتظاهر في موسكو احتجاجًا على «القمع السياسي»

وتشهد العاصمة موسكو منذ منتصف يوليو تظاهرات كل عطلة نهاية أسبوع؛ احتجاجا على عدم قبول ترشيحات معارضين لانتخابات محلية في موسكو مقررة في الثامن من سبتمبر الجاري.

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