بعد تلقيها تهديدات.. جنوب أفريقيا تغلق سفارتها لدى نيجيريا

محل مسروق عثر فيه على جثة شخص محروق في بلدة ألكسندرا في جوهانسبرغ، 4 سبتمبر 2019 بعد أحداث عنف ضد الأجانب في جنوب إفريقيا (فرانس برس)

أعلنت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أن بريتوريا «أغلقت موقتا» بعثتيها الدبلوماسيتين في نيجيريا بعد تلقيها «تهديدات» بعمليات انتقامية ردا على أعمال العنف التي استهدفت أجانب في الأيام الأخيرة في جنوب أفريقيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في بريتوريا لوكالة «فرانس برس»: «تلقينا معلومات وتهديدات من نيجيريين وقررنا أن نغلق موقتا» سفارة جنوب أفريقيا في أبوجا والقنصلية في لاغوس مع «تقييم الموقف»، وأضاف «سنراقب الوضع .. حين نرى ذلك ضروريا، سنعيد فتح» السفارة والقنصلية.

عنف ضد الأجانب

وشهدت جوهانسبرغ أكبر مدينة في جنوب أفريقيا ثلاثة أيام من أعمال شغب ضد أجانب خلفت سبعة قتلى قبل عودة الهدوء إليها أمس الأربعاء. ودمرت عشرات المتاجر وتم حرق شاحنات يشتبه بأن سائقين أجانب كانوا يقودونها. ولم تعلن جنسيات الضحايا بعد. وأثارت أعمال العنف هذه غضبا وقلقا في القارة الأفريقية، ودعت دول أفريقية جوهانسبرغ للهدوء فيما حضت مواطنيها على توخي الحذر.

48 ساعة مظلمة.. عنف ونهب وحرق «ضد الأجانب» في جنوب أفريقيا

ويواجه العمال الأجانب مشاعر معادية للاجئين في جنوب أفريقيا، ثاني أكبر اقتصاد في القارة، ويتنافسون مع المواطنين المحليين خصوصا في القطاعات التي لا تحتاج لعمالة ماهرة.