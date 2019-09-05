بوتين: سنصنع صواريخ كانت محظورة ولن ننشرها ما لم تفعل واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 04:24 مساء
بوتين متحدثاً إلى رؤساء وكالات الأنباء العالمية على هامش منتدى سان بطرسبورغ، 6 يونيو 2019 . (فرانس برس)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن موسكو ستنتج صواريخ كانت محظورة بموجب معاهدة نووية مهمة أبرمت في حقبة الحرب الباردة وانتهى العمل بها الشهر الماضي لكنها لن تنشرها إلا إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك أولا.

وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في منطقة الشرق الأقصى في روسيا إن موسكو حثت الولايات المتحدة على وقف تصعيد سباق التسلح بين خصمي الحرب الباردة السابقين لكن واشنطن لم تستجب، وفق وكالة «رويترز».

كما عبر بوتين عن قلقه من حديث الولايات المتحدة عن نشر صواريخ في اليابان وكوريا الجنوبية وقال إن مداها سيصل إلى أجزاء من الأراضي الروسية، وأضاف «بالطبع سننتج مثل هذه الصواريخ» مكررا تعهد موسكو بعدم نشر أي صواريخ جديدة ما لم تفعل الولايات المتحدة ذلك أولا.

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وتصاعد التوتر بشأن الحد من التسلح النووي بعد انسحاب واشنطن رسميا من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى الشهر الماضي متهمة روسيا بانتهاكها وهو ما نفته موسكو. وتحظر المعاهدة، الصواريخ التي تنطلق من البر ويتراوح مداها بين 310 و400 ميل، ما يقلل من قدرة كلا البلدين على شن ضربة نووية مباغتة.

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