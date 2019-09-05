الحكومة البريطانية تدعو النواب مجددا إلى التصويت على إجراء انتخابات مبكرة

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام مقر الحكومة في لندن، 5 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

قررت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إجراء محاولة ثانية الأسبوع المقبل، للدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، في محاولة لكسر الجمود السياسي في البلاد بشأن «بريكست».

أبلغ الوزير البارز جاكوب ريس موغ، النواب، أنه سيدرج «اقتراحا يتعلق بانتخابات مبكرة» للتصويت عليه، الإثنين المقبل. يأتي ذلك غداة رفض البرلمان المحاولة الأولى لإجراء انتخابات مبكرة، وفق وكالة «فرانس برس».

وصوت مجلس العموم البريطاني، أمس الأربعاء، ضد مذكرة طرحها رئيس الوزراء، بوريس جونسون، لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر. ولم يؤيد المذكرة الحكومية سوى 298 نائبا، في حين أن إقرارها كان يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وامتنع نواب المعارضة العمالية عن التصويت. وهذه ثالث صفعة مدوية يتلقاها جونسون تحت قبة البرلمان في غضون 24 ساعة.