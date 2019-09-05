إيران تعلن تفاصيل تخليها عن التزام جديد في الاتفاق النووي السبت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 01:29 مساء

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية «إسنا» اليوم الخميس، أن إيران ستعلن بعد غد السبت عن تفاصيل ما ستتخلى عنه من التزاماتها المنصوصة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ردًا على فرض عقوبات أميركية مشددة عليها.

وبحسب «إسنا» سيعقد المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي مؤتمرًا صحفيًا لعرض تفاصيل الخطوة الثالثة من تقليص إيران التزاماتها النووية منذ مايو، وفق وكالة «فرانس برس». 

وأعلن الرئيس حسن روحاني، الأربعاء الماضي، أن الخطوات الجديدة تتضمن التخلي عن كل القيود المفروضة في اتفاق 2015 في مجالي البحث والتطوير النوويين.

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