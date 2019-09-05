بوتين وآبي يتمسكان بجهود إبرام معاهدة سلام

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش المنتدي الاقتصادي للشرق في فلاديفوستوك، 5 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في فلاديفوستوك رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإجراء مباحثات جديدة بخصوص معاهدة سلام بين البلدين، لم يتم توقيعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال آبي في بداية هذا اللقاء الذي تم تنظيمه في إطار المنتدى الاقتصادي للشرق «أعول على التبادل الصادق لوجهات النظر حول القضايا الثنائية، بدءًا بمشكلة معاهدة السلام»، وأضاف «لن نتحدث فقط عن الوضع الراهن في شؤوننا لكن أيضًا سنصلح المزيد من التدابير لتعزيز اتحادنا الثنائي». وتابع أن «كثيرًا من مبادراتنا جاري تحقيقها، والعلاقات الثنائية مستقرة وتتطور في شكل ديناميكي»، وفق وكالة «فرانس برس».

توتر العلاقات

والعلاقات بين طوكيو وموسكو متوترة بسبب أربعة جزر في أرخبيل الكوريل المتنازع عليه، والتي استولى عليها الاتحاد السوفيتي في نهاية الحرب العالمية الثانية وتطالب اليابان باستردادها. وهي في قلب نزاع منع البلدين حتى الآن من توقيع اتفاق سلام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، رغم عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1956.

وتقع هذه الجزر البركانية بين بحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وتسميها روسيا «الكوريل الجنوبية» فيما تدعوها اليابان «أراضي الشمال». وتعتبر طوكيو الجزر التي يسكنها 20 ألف شخص وضمها الاتحاد السوفيتي عام 1945، «جزءًا لا يتجزأ من أراضي اليابان».

وقرر رئيس الوزراء الياباني آبي والرئيس الروسي بوتين حلّ المشكلة باعتبارها أولوية، والتقيا 25 مرة منذ عام 2013. وأواخر يناير الماضي، أكد بوتين بعد لقاء آبي في موسكو أن «عملاً دؤوبا» يبقى ضرورياً قبل توقيع اتفاق سلام.