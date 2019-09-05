حكومة إئتلافية أقرب إلى اليسار تقسم اليمين في إيطاليا

الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الحكومة جوزيبي كونتي في مراسم أداء اليمين في روما، 05 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

أقسمت الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي، التي باتت تضم أغلبية مؤيدة لأوروبا وأقرب إلى اليسار، اليمين اليوم الخميس، أمام الرئيس سيرجو ماتاريلا قبل أن تعقد أول اجتماع لها.

وتضم الحكومة عشرة وزراء من حركة خمس نجوم وتسعة آخرين ينتمون إلى الحزب الديمقراطي أكبر قوة يسارية، ووزيرًا من حزب «أحرار ومتساوون»، بينما ذهبت حقيبة الداخلية إلى وزير لا ينتمي إلى أي حزب. وأقسم أعضاؤها، وعلى رأسهم كونتي، اليمين أمام الرئيس الإيطالي.

ويفترض أن تبقى هذه الحكومة الجديدة حتى نهاية الفترة التشريعية في 2023، لكن ما زال ينبغي أن تنال الثقة في تصويت في البرلمان. وهذه الوزارة أقرب إلى أوروبا من السابقة التي شكلتها حركة خمس نجوم وحزب الرابطة وكان للسيادي ماتيو سالفيني تأثير كبير عليها.

واتسمت العلاقات بين روما والمفوضية الأوروبية بالتوتر الشديد خلال الفترة الأخيرة، وكادت بروكسل أن تفرض عليها عقوبات بسب ارتفاع نسبة الدين العام في ايطاليا.