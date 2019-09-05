انتحاري من طالبان يـقتل عشرة ويصيب 42 آخرين بتفجير في كابول

سيارات مدمرة في موقع هجوم انتحاري في كابول (أرشيفية: الإنترنت)

قتل عشرة أشخاص على الأقل في انفجار سيارة مفخخة نفذته حركة طالبان في كابول اليوم الخميس، في هجوم جديد استهدف العاصمة الأفغانية بينما تُجري الولايات المتحدة وحركة طالبان محادثات للتوصل إلى اتفاق يتيح سحب القوات الأميركية من هذا البلد.

ووقع الانفجار في حي شاش داراك، البالغ التحصين والمحاذي للمنطقة الخضراء، حيث توجد العديد من المجمعات المهمة بينها المديرية الوطنية للأمن وهي جهاز الاستخبارات الأفغاني، وفق وكالة «فرانس برس».

دوي انفجار كبير وسط العاصمة الأفغانية

وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة على ما يبدو للهجوم الذي وقع قرابة الساعة 10,10 صباحًا (05,40 ت غ)، عربة فان صغيرة رمادية اللون، بعد أن تجاوزت طابورًا من السيارات البيضاء المتعددة الاستخدامات «إس يو في» كانت تنتظر للانعطاف يمينًا إلى شارع. ويمكن مشاهدة أحد المارة وهو يستدير ويحاول الابتعاد جرياً فيما تصطدم عربة الفان الصغيرة بحاجز قبل أن تنفجر.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن 10 مدنيين على الأقل قتلوا فيما أصيب 42 آخرون بجروح. لكن فريد أحمد كريمي، مدير مستشفى وزير أكبر خان القريب من موقع الانفجار قال لوكالة «فرانس برس» إن «القتلى والجرحى من المدنيين وقوات الأمن».

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وأعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، على تويتر مسؤولية الحركة عن الهجوم قائلًا إن «استشهاديًا» فجّــر السيارة المفخخة. وأضاف أن 12 من «الغزاة الأجانب» قتلوا. ولم تعلن قوات الحلف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة ما إذا كان بين القتلى جنود أجانب.

وتتزايد أعمال العنف الدامية في العاصمة الأفغانية على الرغم من توصل الولايات المتحدة وحركة طالبان إلى اتفاق «مبدئي» ينص على سحب آلاف الجنود الأميركيين من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من طالبان.