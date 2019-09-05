ظريف: وزارة الخزانة الأمريكية «سجّــان»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 12:02 مساء
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، (أرشيفية: الإنترنت)

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وزارة الخزانة الأميركية في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم الخميس، بأنها «سجّان» بعد يوم من فرض واشنطن عقوبات جديدة تهدف إلى تحجيم عمليات تهريب النفط الإيراني.

وأدرجت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، شبكة تضم شركات وسفنًا وأفرادًا على قائمة سوداء باسم «النفط مقابل الإرهاب» بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يديرها من أجل إمداد سوريا بما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط في انتهاك للعقوبات الأميركية، وفق وكالة «رويترز».

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وكتب ظريف في حسابه على «تويتر»: «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية ليس أكثر من سجان.. اطلب إعفاءات.. وسيلقون بك في الحبس الانفرادي لوقاحتك. اطلب مجددًا وقد ينتهي بك الأمر على حبل المشنقة».

انسحاب أميركا
ومنذ العام الماضي عندما سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من اتفاق نووي موقع في 2015 بين إيران وست قوى كبرى وأعاد فرض عقوبات على طهران، تشن واشنطن حملة «أقصى ضغط» بهدف تقليص صادرات النفط الإيرانية المصدر الرئيسي للدخل. وكتب ظريف على تويتر «السبيل الوحيد لتخفيف الإرهاب الاقتصادي الأميركي (العقوبات) هو أن تقرر في نهاية الأمر تحرير نفسك من حبل المشنقة».

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ومنذ مايو بدأت إيران في تقليص التزامها بالاتفاق بهدف الضغط على الأطراف الأوروبية الموقعة عليه لحماية اقتصادها المتعثر بسبب العقوبات الأميركية. 

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