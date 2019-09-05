خمسة قتلى و25 جريحا بهجوم شنته طالبان في كابول

أفغانية تنتحب في المستشفى لإصابة أقارب في انفجار سيارة مفخخة في كابول، 5 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم في انفجار سيارة مفخخة نفذته حركة طالبان في كابول اليوم الخميس، في هجوم جديد استهدف العاصمة الأفغانية بينما تُجري الولايات المتحدة وحركة طالبان محادثات للتوصل إلى اتفاق سلام.

الانفجار وقع في حي شاش داراك، البالغ التحصين والمحاذي للمنطقة الخضراء، حيث تتواجد العديد من المجمعات المهمة بينها المديرية الوطنية للأمن وهي جهاز الاستخبارات الأفغاني، وفق وكالة «فرانس برس».

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والمكان المستهدف قريب من موقع التفجير الذي تبناه تنظيم «داعش» وأودى بحياة تسعة صحفيين من بينهم كبير المصورين لدى وكالة «فرانس برس» شاه ماراي في أبريل الماضي. وقال فريد أحمد كريمي، مدير مستشفى وزير أكبر خان القريب من موقع الانفجار، لوكالة «فرانس برس» إن المستشفى تلقى خمس جثث و25 جريحا. وأضاف «القتلى والجرحى من المدنيين وقوات الأمن. وبين الجرحى خمس نساء».

طالبان تتبنى مسؤولية الحادث

وأعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» مسؤولية الحركة عن الهجوم قائلا إن «استشهاديا» فجر السيارة المفخخة. وقال مسعود زازاي الذي يملك أستوديو تصوير قبالة موقع الانفجار، إنه كان في محله عندما وقع الهجوم. وأوضح لوكالة «فرانس برس» «سقطت من كرسيي وامتلأ المحل بالدخان والغبار». وأضاف «خرجت بعد لحظات على الهجوم، وشاهدت الركام والجثث على جانب الطريق». ووسط الدخان تمكن من سماع بكاء الجرحى الذين كانوا يستصرخون أمهاتهم وأخواتهم.

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وأكمل زازاي «شاهدت خمسة مصابين جروحهم بالغة جدا، أحدهم كان مضرجا بالدماء ولم يكن يتحرك. كان مشهدا مروعا». فيما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة نحو الساعة 10,10 (05,40 ت غ).