الإعصار دوريان يشتد ويبلغ الفئة الثالثة مع اقترابه من السواحل الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 10:53 صباحا
صورة من الأقمار الاصطناعية للإعصار دوريان في 1 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أنّ الإعصار دوريان الذي اجتاح جزر الباهاماس مخلّفاً دماراً كارثياً في الأرخبيل ويتّجه الآن إلى السواحل الأميركية اشتدّت قوّته أمس الأربعاء ليبلغ الفئة الثالثة تصاحبه رياح بلغت سرعتها 185 كلم/ساعة. 

وترك الإعصار 20 قتيلًا على الأقل في الباهاماس واتجه صوب الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة حيث بدأت آثاره بالظهور. وفي الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش كان دوريان على بعد حوالي 170 كم جنوب مدينة تشارلستون الساحلية في ولاية كارولاينا الجنوبية، ويتقدّم بسرعة تناهز حوالي 11 كلم/ساعة. 

وتقاس قوة الأعاصير على مقياس سافير-سيمسون المؤلف من خمس 5 درجات تصاعدية. وفي ناساو أعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء أنّ الحصيلة المؤقتة لضحايا الإعصار بلغت 20 قتيلاً، معربة في الوقت نفسه عن خشيتها من أن يكون العدد الحقيقي للقتلى أكبر بكثير.

دمار غير مسبوق
وخلّف الإعصار دماراً غير مسبوق في الأرخبيل ولا سيّما بسبب سرعة الرياح العاتية التي رافقته والبطء الشديد في تقدّمه ممّا جعل المناطق التي اجتاحها تغرق في الفيضانات. وبلغت كميّة الأمطار التي هطلت خلال الإعصار 76 سنتم.

وبحسب رئيس الوزراء هوبيرت مينيس فإن نسبة الدمار في مدينة مارش هاربور، كبرى مدن أرخبيل أباكوس، بلغت نحو 60%.

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