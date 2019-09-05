بعد استقبال حافل.. البابا فرنسيس يلتقي الرئيس فيليبي نيوسي في موزمبيق

استقبال البابا فرنسيس لدى وصوله إلى عاصمة موزمبيق مابوتو، 4 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

يلتقي البابا فرنسيس اليوم الخميس، مسؤولين سياسيين ومدنيين لتشجيعهم على تعزيز عملية السلام الهشة، وذلك غداة الاستقبال الحافل الذي لقيه لدى وصوله إلى موزمبيق المحطة الأولى في جولته الإفريقية.

تأتي زيارة البابا التي تستمر ثلاثة أيام إلى موزمبيق، بعد شهر على توقيع الحكومة اتفاق سلام تاريخي مع «حركة المقاومة الديمقراطية لموزمبيق» (رينامو) التي أصبحت أكبر حزب معارض.

ودمرت الحرب الأهلية التي استمرت 16 عامًا المستعمرة البرتغالية السابقة ولم يتخل متمردو رينامو بعد عن أسلحتهم بالكامل.

ويعتبر البابا فرنسيس أول حبر أعظم يزور موزمبيق منذ زيارة البابا يوحنا بولس الثاني في 1988. ولدى وصوله مساء أمس الأربعاء استقبله مواطنون متحمسون كانوا يلوحون ويرقصون ترحيبًا به.

البابا يلتقي الرئيس فيليبي

ويبدأ البابا نشاطه اليوم الخميس بلقاء منفرد مع الرئيس فيليبي نيوسي، الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في 15 أكتوبر. وكان الرجلان التقيا قبل عام في الفاتيكان. وإضافة إلى مناقشة عملية السلام، يتوقع أن يتطرق فرنسيس في كلمته إلى الدمار الذي ألحقه إعصاران متتاليان في وقت سابق هذا العام، بالدولة الفقيرة الواقعة في جنوب شرق إفريقيا. ولن يتوجه إلى بيرا، ثاني أكبر المدن التي اجتاحها الاعصار إيداي في مارس الذي أودى بحياة 600 شخص وشرد مئات الآلاف. وبعد ستة أشهر على الإعصار لا يزال العديد من المواطنين من دون مأوى أو طعام.

وقبل بدء جولته الإفريقية قال لضحايا الإعصار «على الرغم من أنني غير قادر على أن أزور مناطق أخرى غير العاصمة، قلبي معكم وفيه مكان خاص للذين يعيشون في ظروف صعبة». وأضاف «أنتم جميعاً في صلواتي».

قداس في ملعب زيمبتو

سيحيي البابا غدًا الجمعة قداسًا في ملعب زيمبتو الكبير في العاصمة مابوتو المطلة على البحر، ومن الوارد أن يتطرق إلى مشكلة التطرف في شمال موزمبيق حيث تسببت هجمات جهادية في مقتل أكثر من 300 شخص خلال سنتين.

ويتوجه البابا لاحقًا إلى مدغشقر، الجزيرة الكبيرة في المحيط الهندي، ثم إلى جارتها موريشيوس، وكلتاهما تقعان قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا.