إصابة 34 شخصا بسبب تصادم شاحنة وقطار في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 10:23 صباحا
فرق الإنقاذ في مكان حادث اصطدام شاحنة بقطار في يوكوهاما ضاحية طوكيو، 05 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

أصيب نحو 34 شخصًا أحدهم في حالة خطيرة اليوم الخميس، نتيجة تصادم قطار سريع وشاحنة في يوكوهاما ثاني أكبر مدن اليابان في حادث أدى لاشتعال النيران بالشاحنة وخروج نصف القطار تقريبًا عن القضبان.

أظهرت لقطات مصورة الحادث الذي وقع على خط السكك الحديدية الذي يتصل بالعاصمة طوكيو وتهشم زجاج مقصورة القيادة وانحرفت ثلاث عربات على الأقل من عربات القطار الثمانية عن القضبان، وفق وكالة «رويترز».

وقال أحد المسافرين لهيئة الإذاعة والتلفزيون (إن.اتش.كيه) إن «صوت تهشم الزجاج كان رهيبا.. حين أدركت ما حدث كانت العربة تهشمت تمامًا»، فيما قالت إدارة الإطفاء إن سائق الشاحنة وهو رجل في الستينات من العمر أصيب بجروح بالغة وأصيب اثنان آخران بإصابات متوسطة وجاءت معظم الإصابات الأخرى طفيفة.

وفي وقت سابق تصاعد دخان أسود من أجزاء من القطار الذي خرج عن القضبان والشاحنة التي انسحقت بين القطار وجدار. وكانت هناك صناديق محطمة ويبدو أنها ثمار برتقال تغطي الشاحنة بينما كان رجال الإنقاذ بموقع الحادث.

وقالت السلطات ومن بينها وزارة النقل إنها تحقق في سبب الحادث لكنها لا تستطيع تقديم المزيد من التفاصيل. وأكدت الشرطة وقوع تصادم بين شاحنة والقطار لكن دون الكشف عن تفاصيل انتظارًا لنتائج التحقيق.

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