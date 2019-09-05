نتنياهو يدعو إلى مزيد من الضغط على إيران بعد تقليص التزاماتها النووية

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إلى ممارسة مزيد من «الضغط»، على إيران غداة إعلانها تقليصًا جديدًا في التزاماتها النووية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال نتنياهو، «إنه ليس الوقت المناسب لإجراء محادثات مع إيران، بل الوقت لزيادة الضغط على الجمهورية الإسلامية»، وقد أدلى بهذه التصريحات قبل أن يتوجه إلى لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الدفاع الأميركي مارك أسبر.

ويذكر أن إيران قررت تقليص التزاماتها، المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وذلك ردًا على استمرار العقوبات الأميركية المفروضة عليها، فيما تحاول فرنسا إنقاذ الاتفاق بعد طرحها اقتراحا بتقديم 15 مليار دولار إلى طهران، على ضمان مبيعات نفطية لاحقة، على أن تتوقف عن تقليل التزاماتها.