دوي انفجار كبير وسط العاصمة الأفغانية

سُـمع دوي انفجار كبير، في وسط كابول، صباح اليوم الخميس، وقد يكون أوقع إصابات فيما يبــدو أنه هجوم جديد يستهدف العاصمة الأفغانية بينما تُجري الولايات المتحدة الأميركية وحركة طالبان محادثات للتوصل إلى اتفاق سلام، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، إن الانفجار وقع في حي شاش داراك، وفق الوكالة. وقتل 16 شخصًا على الأقل، يوم الإثنين الماضي، في هجوم لحركة طالبان على حي سكني شرق كابول.

وتشهد أفغاستان هجمات مطردة خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، بالتزامن أيضًا مع اشتباكات تدور بين القوات الأمنية و«طالبان»، في المناطق التي توجد فيها الحركة.