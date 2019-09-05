دوي انفجار كبير وسط العاصمة الأفغانية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 08:32 صباحا

سُـمع دوي انفجار كبير، في وسط كابول، صباح اليوم الخميس، وقد يكون أوقع إصابات فيما يبــدو أنه هجوم جديد يستهدف العاصمة الأفغانية بينما تُجري الولايات المتحدة الأميركية وحركة طالبان محادثات للتوصل إلى اتفاق سلام، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، إن الانفجار وقع في حي شاش داراك، وفق الوكالة. وقتل 16 شخصًا على الأقل، يوم الإثنين الماضي، في هجوم لحركة طالبان على حي سكني شرق كابول.

وتشهد أفغاستان هجمات مطردة خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، بالتزامن أيضًا مع اشتباكات تدور بين القوات الأمنية و«طالبان»، في المناطق التي توجد فيها الحركة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تقر تعديلات جديدة لتعزيز مكانة المرأة
عربى
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
علماء يكتشفون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس
طب وصحة
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل سهلة للتخلص من صدأ السيارة