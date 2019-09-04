دونالد ترامب غير قلق على «صديقه» بوريس جونسون

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 09:00 مساء

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء عن اقتناعه بأن رئيس الحكومة البريطانية «صديقه» بوريس جونسون، سيكون قادرا على تجاوز المشاكل التي تواجهه داخل البرلمان البريطاني.

وقال ترامب في تصريح أدلى به من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض «بوريس صديق إنه يكافح بقوة ويعرف كيف ينتصر ... لا تقلقوا عليه ستجري الأمور على أفضل وجه»، وفق «فرانس برس».

وكان بوريس جونسون تعهد بعيد تسلمه رئاسة الحكومة بالعمل على اخراج البلاد من الاتحاد الاوروبي بحلول الحادي والثلاثين من اكتوبر باتفاق او بلا اتفاق مع المفوضية الأوروبية.

وتمكن نواب المعارضة العمالية بالتنسيق مع عدد من النواب المحافظين المتمردين من التصويت على مذكرة تفرض على جونسون المطالبة بتمديد مهلة الخروج من الاتحاد الاوروبي. وفي حال تم التصويت على هذه المذكرة في قراءة اخيرة تنتقل الى مجلس اللوردات للتصويت عليها لتصبح عندها نافذة.

ولا يخفي ترامب اعجابه ببوريس جونسون. وفي تغريدة له أواخر الشهر الماضي كتب ترامب عن جونسون «بوريس هو تماما ما تريده المملكة المتحدة، وسيثبت أنه رجل كبير».

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