حكومة جديدة في إيطاليا تؤدي اليمين غدًا الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 05:10 مساء

أعلن ناطق باسم الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، الأربعاء، تشكيل حكومة ائتلاف يسارية جديدة ستؤدي اليمين الخميس، لتطوي صفحة أزمة سياسية استمرت قرابة الشهر.

وعين رئيس الوزراء المكلف جوزيبي كونتي، لويغي دي مايو زعيم حركة «خمس نجوم» وزيرًا للخارجية، وروبرتو غوالتييري من الحزب الديمقراطي وزيرًا للمال، وفق «فرانس برس».

وستتولى المحامية والقائدة السابق لقوات الأمن في ميلانو لوتشيانا لامورغيزي، وزارة الداخلية من اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، الذي تسبب في اندلاع الأزمة. وعين كونتي نائب رئيس الحزب الديمقراطي لورنزو غويريني وزيرًا للدفاع.

وسيؤدي الوزراء اليمين عند الساعة العاشرة صباحًا (08.00 ت غ) الخميس، وذلك بعد أن توصلت حركة «خمس نجوم» المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي من اليسار الوسط، إلى اتفاق يجنب البلاد إجراء انتخابات مبكرة في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

واتفقت حركة «خمس نجوم» والحزب الديمقراطي على وضع خلافاتهما جانبًا لتجنيب البلاد إجراء انتخابات مبكرة، بعد أن سحب ماتيو سالفيني حزبه اليميني المتطرف، حزب الرابطة، من الحكومة الشهر الماضي. ويتعين على الائتلاف الجديد كسب الثقة في تصويت في مجلسي البرلمان، ربما بنهاية الأسبوع، بضمان حصوله على غالبية. ومن المتوقع أن يحصل الائتلاف على دعم حزب «أحرار ومتساوون» اليساري الصغير.

ورحبت أسواق المال الإيطالية بالأنباء عن الحكومة القادمة، وسجل مؤشر فوتسي ميب في ميلانو ارتفاعًا بنسبة 1.7% تقريبًا الأربعاء.

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