مقتل 14 في انفجار بمصنع ألعاب نارية في الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 04:45 مساء

قالت الشرطة إن انفجارًا وقع في مصنع للألعاب النارية في الهند، اليوم الأربعاء، وأسفر عن مقتل 14 شخصًا قبل أسابيع من مهرجان هندوسي يتميز بإشعال ملايين من المفرقعات النارية.

ولم يتضح ما إذا كان المصنع الموجود في ولاية البنجاب شمال البلاد قانونيًّا أم أنه أحد مصانع الألعاب النارية غير القانونية المنتشرة في أنحاء البلاد ولا تراعي معايير السلامة، وفق «رويترز».

وقال ضابط شرطة يدعى مختيار سينغ «انتشلنا 14 جثة». وكشفت مقاطع مصورة، تداولتها وسائل إعلام، عمال إنقاذ وعشرات من الأشخاص يتجمهرون حول مبنى كبير منهار. وتحتفل الهند بمهرجان ديوالي أو عيد الأنوار في الشهر المقبل، حيث يشعل المحتفلون عددًا لا حصر له من الألعاب النارية.

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